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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الثالثة في تصنيع السيارات عالميا.. تعرف على شركة فينفاست الفيتنامية| تفاصيل

سيارات شركة فينفاست
سيارات شركة فينفاست

ارتفعت أسهم شركة تصنيع السيارات "VinFast Auto" الكهربائية فجأة؛ لتصبح ثالث أكبر شركة تصنع سيارات بالعالم، حيث تجاوزت بهذا الارتفاع، شركة جنرال موتورز، وفورد موتور، وهي شركة فيتنامية تعمل في صناعة السيارات الكهربائية .

سيارات شركة فينفاست

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زادة قيمة اسهم VinFast Auto الفيتنامية بنسبة 700% منذ إدراجها، وتبلغ قيمتها الآن 200 مليار دولار، أي أكثر من شركتي جنرال موتورز، وفورد مجتمعتين ولا يسبقها سوى شركة "تسلا"، و"تويوتا موتور كورب" بين شركات صناعة السيارات.

سيارات شركة فينفاست

- سبب ارتفاع اسهم VinFast Auto

ندرة تداول أسهم شركة  VinFast Auto أدي الي ارتفاع أسهمها بشكل كبير، ويسيطر رجل الأعمال فام نات فونج علي قيمة 99% من أسهم الشركة القائمة ، وذلك بالإضافة الي الأسهم التي تملكها زوجته ومجموعة "Vingroup JSC" .

سيارات شركة فينفاست


حققت شركة  VinFast Auto  إيرادات من مبيعات السيارات بقيمة 65.1 مليون دولار، ولكن الشركة تتوقع المزيد من الخسائر التشغيلية على المدى القريب مع قيامها بتوسيع نطاق إنتاج المركبات وإنشاء المصانع ودفع تكاليف التسويق والمبيعات وجهود الخدمة.

سيارات شركة فينفاست


تتوقع شركة "VinFast" أن تصل المبيعات إلى ما بين 45000 إلى 50000 ألف سيارة هذا العام، ويتوقع "فونج" أن تحقق الشركة التعادل بحلول نهاية عام 2024 ويمكن أن تكون مربحة بعد عام 2025.

VinFast Auto VinFast Auto الكهربائية ثالث أكبر شركة تصنع سيارات اسهم VinFast Auto الفيتنامية VinFast Auto الفيتنامية

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