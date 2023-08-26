ليب موتور T03 موديل 2023 أصغر سيارة كهربائية في مصر.. اعرف سعرها

يحتوي السوق المصري للسيارات على الكثير من موديلات 2023، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية بين السيدان والهاتشباك والـ SUV، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية وبلد المنشأ، إلى جانب القدرات الفنية ومنها السيارات الكهربائية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات اصغر سيارة كهربائية في السوق المصري "ليب موتور T03 موديل 2023"

ليب موتور T03 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة ليب موتور T03 موديل 2023

تستخدم السيارة ليب موتور T03 موديل 2023 ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك كهربائي يستطيع أنينتج قوة قدرها 80 حصانا، و156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

ليب موتور T03 موديل 2023

وتحتوي السيارة ليب موتور T03 موديل 2023 على مصابيح أمامية حادة المظهر، مع صادم امامي بشكل عصري، وجنوط متعددة الاضلاع بتصميم هندسي انيق، ومفهوم رباعي الابواب مع سعة تخزين خلفية، ومقصورة داخلية تضم مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي التحكم، ومرايات جانبية كهربائية.

ليب موتور T03 موديل 2023

وتنتمي السيارة ليب موتور T03 موديل 2023 إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، بينما تقدر ابعادها الخارجية بـ 3620 مم للطول الكلي، وتأتي السيارة بعرض كلي يبلغ 1652 مم، و 1577 مم للارتفاع الكلي، و140 مم لارتفاع السيارة عن الارض، بينما ترتكزعلى قاعدة عجلات طولها 2400 مم.

ليب موتور T03 موديل 2023

سعر السيارة الكهربائية ليب موتور T03 موديل 2023 في السوق المصري

تقدم السيارة ليب موتور T03 موديل 2023 الكهربائية داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبقيمة سعرية بلغت 725 الف جنيه.