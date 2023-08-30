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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية لـ 15 عروسة بمدينة بنها

جانب من الإحتفال
جانب من الإحتفال

سلم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز لعدد 15 عروسة والمقدمة من مجموعة العربي،  وبالتنسيق مع التحالف الوطني التنموي ومديرية التضامن الإجتماعي ومكتب التواصل المجتمعي بالمحافظة، والتي اشتملت على (ثلاجة وغسالة) لكل عروسة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

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وأعرب "المحافظ" عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة وقدمَّ لهنَّ التهنئة، متمنياً لهنَّ زواجاً مباركاً ملِيء بالسعادة والتوفيق فى حياتهنَّ المقبلة، مُشيراً إلى أن هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة فى رفع العبء عن أبناء المحافظة ، فى إطار إهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكداً على أهمية  مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، فى إستكمال مخططاتها التنموية والإجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية، مُشيداً بالدور الإجتماعي الذي تقوم به  الجمعيات الأهلية فى المحافظة والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.
ووجه "محافظ القليوبية"الشكر لكل من ساهم في تجهيز الفتيات، وتوفير متطلبات متحدي الإعاقة، مشيراً إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة في بناء المجتمع، وتأكيداً على إهتمام الدولة بكامل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومقدماً الشكر لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، الذين ساهموا في رسم البسمة على وجوه الفتيات وإسعادهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم، مؤكداً أن هذا ليس جديداً على المصريين فهم دائماً يضربون أروع الأمثلة في التكافل والترابط .
وعلى هامش الإحتفالية تفقد "محافظ القليوبية" حفل كرنفال الأطفال بمشاركة عدد من الاطفال، وذلك احتفالا بعيد القليوبية للقومي، حيث تم إقامة ألعاب للأطفال بحديقة مدرسة الشبان العالمية لكي يستمتع الأطفال بقضاء يوم مبهج في ظل احتفالات القليوبية. 

القليوبية محافظ القليوبية الأجهزة الكهربائية مديرية التضامن الاجتماعي التواصل المجتمعى

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