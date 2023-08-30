عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بمستشفى جامعة بنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها اليوم أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر و علاج الأورام السرطانية.

 وذلك على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية خلال فعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تعقد في قاعات مستشفى بنها الجامعي ، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي. 


جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، 
وأشار الدكتور ناصر الجيزاوى إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠١٨ تحت شعار (١٠٠ مليون صحة)، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأكد على  مشاركة جامعة بنها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيرس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال المستشفى الجامعي.

كما أطلقت الجامعة العديد من القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة القليوبية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا انطلاقاً من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.


من جانبه أشار الدكتور محمد الأشهب على الدور الذى تقوم به كلية الطب البشرى ومستشفى الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع والمشاركة في كل المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والتي تخدم كافة المواطنين بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية ، مشيرا أن كلية الطب واساتذتها  يقدمون نظام صحي قوي وخدمات طبية لائقة لجميع ابناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.


وأوضح الدكتور عماد حمادة أن فكرة السرطان في مصر تغيرت في الفترة الاخيرة بعد زيادة الاهتمام بعلاجها واطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وتوفير الإمكانيات لعلاجها، مما ساهم في الكشف المبكر عن الأورام لعلاجها مبكرا.


وقال الدكتور عمرو الدخاخنى  إنه يتم عقد ورش عمل بمستشفى الجامعة يحاضر فيها أعضاء اللجنة  منها ورشة عمل عن منظار عنق الرحم بقاعة قسم الصدرية  ، وورشة  عمل عن سرطان البروستاتا  بقاعة قسم الجلدية ، وورشة سرطان الرئة بقاعة قسم الأشعة، وورشة سرطان القولون بقاعة قسم الكبد ، بالإضافة الى عقد جلسة حوارية نقاشية عن المبادرة بديوان عام المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى .

بنها إدارة المستشفيات الجامعية الأورام السرطانية الدكتور ناصر الجيزاوى الرعاية الصحية الشاملة القائم بعمل رئيس جامعة بنها المبادرات الرئاسية المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

انقذوا الاتحاد!.. محمد صلاح يتسبب في تهكير موقع الدوري السعودي| تحذير أخير

موضوعات متعلقة

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة أثناء دفاعها عن نجلها بالقليوبية

اليوم .. انطلاق مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالقليوبية

كانت تدافع عن ابنها.. حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة في القليوبية

بسبب الغياب.. إحالة 12 طبيبا في وحدة صحية بالقليوبية للتحقيق| صور

محافظ القليوبية : تنفيذ 35 مشروعا فى قطاع الصحة بتكلفة 3 مليارات جنيه

القليوبية .. غرق شاب أثناء الاستحمام بنهر النيل ببنها

ضبط المتهم بالتخلص من سيدة أثناء تدخلها للدفاع عن نجلها بالقليوبية

ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في القليوبية

ترشيحاتنا

غزة تقرر إعادة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة

هل عدم الخشوع في الصلاة يتطلب إعادتها.. اعرف الموقف الشرعي

انتبه.. كتابة اسم الأم بشهادة ميلاد الطفل يغرّمك 200 جنيه في هذه الحالة

منتدى شباب العالم يختتم ورشة عمل حول مبادرتي التعلم والتطوع

مصرع شخصين وإصابة 31 في حادث تصادم أتوبيسين على الأوسطي بالجيزة

أكبر مجمع للبتروكيماويات بأفريقيا.. مصر تؤمن احتياجاتها من المواد البترولية بخطة محكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فستان بتصميم مختلف.. فيفي عبده تستعرض جمالها بهذا الفيديو

فيديو

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ