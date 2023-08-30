ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بمستشفى جامعة بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها اليوم أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر و علاج الأورام السرطانية.

وذلك على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية خلال فعاليات حملة 100 يوم صحة والتي تعقد في قاعات مستشفى بنها الجامعي ، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ،

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوى إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام ٢٠١٨ تحت شعار (١٠٠ مليون صحة)، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأكد على مشاركة جامعة بنها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيرس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال المستشفى الجامعي.

كما أطلقت الجامعة العديد من القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة القليوبية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا انطلاقاً من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.



من جانبه أشار الدكتور محمد الأشهب على الدور الذى تقوم به كلية الطب البشرى ومستشفى الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع والمشاركة في كل المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والتي تخدم كافة المواطنين بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية ، مشيرا أن كلية الطب واساتذتها يقدمون نظام صحي قوي وخدمات طبية لائقة لجميع ابناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.



وأوضح الدكتور عماد حمادة أن فكرة السرطان في مصر تغيرت في الفترة الاخيرة بعد زيادة الاهتمام بعلاجها واطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وتوفير الإمكانيات لعلاجها، مما ساهم في الكشف المبكر عن الأورام لعلاجها مبكرا.



وقال الدكتور عمرو الدخاخنى إنه يتم عقد ورش عمل بمستشفى الجامعة يحاضر فيها أعضاء اللجنة منها ورشة عمل عن منظار عنق الرحم بقاعة قسم الصدرية ، وورشة عمل عن سرطان البروستاتا بقاعة قسم الجلدية ، وورشة سرطان الرئة بقاعة قسم الأشعة، وورشة سرطان القولون بقاعة قسم الكبد ، بالإضافة الى عقد جلسة حوارية نقاشية عن المبادرة بديوان عام المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى .