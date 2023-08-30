عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيهات صارمة .. تفاصيل رئاسة محافظ القليوبية للمجلس التنفيذي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.
زبدأ "محافظ القليوبية" الإجتماع بتقديم التهنئة لجميع أهالي المحافظة وجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية بمناسبة عيد القليوبية القومي الـ ١٥٥، كما قدمَّ التهنئة بمناسبة قُرب حلول المولد النبوي الشريف.
ثم استكمل "المحافظ" الإجتماع بعدد من التوجيهات لرؤساء المُدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية، إذ تم توجيه وكيل وزارة التموين بضرورة التأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسعار على المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والدواجن  ومتابعة تنفيذ الأسواق ومنافذ البيع المتحركة والثابتة داخل المراكز والمُدن والأحياء لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مع مراعاة الجودة المطلوبة في جميع السلع.
كما تم التوجيه بسرعة إقامة شوادر ومعارض أهلاً مدارس لتوفير كافة مُستلزمات المدارس بأسعار مُخفضه لرفع العناء عن كاهل المواطنين، مع ضرورة استمرار تقديم تقرير شامل حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
وفي سياق مُتصل وجه "المحافظ"  وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الإنتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد ، والتأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والنوافذ ولمبات الإضاءة وأسلاك الكهرباء المكشوفة و البوابات الحديدية، والتأكد من سلامة زجاج النوافذ، والإنتهاء من أعمال النجارة والسباكة وعزل تام لأماكن الصيانة أوالبناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة والطالبات، والتأكيد على ضرورة انضباط العملية التعليمية داخل المدارس، مُشدداً على ضرورة متابعة أعمال النظافة العامة داخل المدارس وخارجها وزيادة التشجير والمساحات الخضراء داخل المدارس لتهيئة الجو المُلائم للطلاب.
كما وجه "محافظ القليوبية" رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بضرورة التواصل والتلاحُم مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية والمتابعة الميدانية والتواجد بالشارع لحل المشكلات لخدمة المواطن والإرتقاء بمنظومة العمل والاهتمام بشكاوي الأهالي والعمل على حلها فورا ، مشددا  بالعمل على رفع الإشغالات والقمامة حول أسوار المدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية والطُرق العامة والميادين، والتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف  أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية وإزالتها في مهدها، مع إعتبار ذلك مسئولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات، والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة المناسبات والأعياد، وإعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم للأرصفة والبلدورات ودهانها وإزالة أي أتربة بجوار الأرصفة ومحولات الكهرباء والإهتمام بالتشجير وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات لإستقبال الزائرين، موجهاً أيضاً بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية وشرطة المرافق لرفع درجات الإستعدادات والإهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالمدارس وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والإهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها.
وخلال الإجتماع وجه "المحافظ" بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام .

القليوبية الحملات الرقابية العام الدراسي الجديد المديريات الخدمية المشروعات الجاري تنفيذها المتابعة الميدانية المولد النبوي الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

موضوعات متعلقة

ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بمستشفى جامعة بنها

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة أثناء دفاعها عن نجلها بالقليوبية

اليوم .. انطلاق مبادرة الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالقليوبية

كانت تدافع عن ابنها.. حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة في القليوبية

بسبب الغياب.. إحالة 12 طبيبا في وحدة صحية بالقليوبية للتحقيق| صور

محافظ القليوبية : تنفيذ 35 مشروعا فى قطاع الصحة بتكلفة 3 مليارات جنيه

القليوبية .. غرق شاب أثناء الاستحمام بنهر النيل ببنها

ضبط المتهم بالتخلص من سيدة أثناء تدخلها للدفاع عن نجلها بالقليوبية

ترشيحاتنا

أول فيديو للواقعة| كيف قتلت فاشينيستا الكويت اثنين في لحظة ؟

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

قرار عاجل ضد المتهم باختلاس أموال مجموعة أمريكانا

الدخول مجانا.. متحف الإسكندرية القومي يحتفل بمرور 20 عاما على افتتاحه

بقوة شحن 44 وات و5G.. هواوي تكشف رسميًا عن Mate 60

حقيقة مد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الأون لاين من المنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ