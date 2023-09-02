هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

خطفت الفنانة هبة طوجى الأنظار إليها فى حفل مهرجان ليالى البترا الوردية بالأردن، والذى حضره عدد كبير من الجمهور.

وشدت هبة طوجى، بعدد من الأغاني التى لاقت اعجاب الجمهور وكانت بصحبة الموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني وذلك على مسرح القرية الثقافية في قلب بترا.

وحرصت هبة طوجى، هلى الظهور خلال الحفل باطلالتين مختلفتين وتفاعل الجمهور معها كما حرصت على تصوير فيديو كليب وسط الطبيعة الساحرة فى الاردن.

هبة طوجى

واستغلت الفنانة هبة طوجي، موهبتها في التقليد، لتقلد عدد من الفنانين الكبار، خلال ظهورها ضيفة في حلقة اليوم من برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" ويقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

وقلدت "طوجي" الفنانة داليدا، في أغنية "سلمى يا سلامة"، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع تقليدها البارع.

وواصلت هبة طوجي التقليد خلال الحلقة، لتقلد الفنانة العالمية شاكيرا، لتشعل ستوديو برنامج "معكم" وسط تفاعل كبير من الجماهير مع تقليدها.

وكشفت، عن أنها سبق لها وغنت باللغة الإسبانية في "دويتو" مع النجم العالمي لويس فونسي، في أغنية كانت بالعربي والإسباني في نفس الوقت.

هبة طوجى

هبة طوجى

هبة طوجى

هبة طوجى

هبة طوجى

هبة طوجى

هبة طوجى

هبة طوجى

هبة طوجى

هبة طوجى