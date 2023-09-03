من غير تكاليف .. طريقة تحضير عيش الكريب في المنزل

يفضل العديد من الأشخاص تناول عيش الكريب، يعد عيش الكريب من الأنواع الخفيفة التي يمكن تحضيرها بالعديد من الوصفات الحلو والحادق.

وإليك طريقة تحضير عيش الكريب في المنزل بالخطوات.

مقادير عيش الكريب

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

كوب ونصف من المياه

طريقة تحضير عيش الكريب

امزجي المكونات معا بواسطة خلاط أو مضرب كهربائى.



تأكدي من تجانس الخليط وعدم وجود أى تكتلات.



صفي الخليط واتركيه 10 دقائق.



في مقلاة غير لاصقة ضيفي ملعقة كبيرة من الخليط ويوزع ليملأ المقلاة.



اتركي العجين حتي تبدأ حروف الكريب تنفصل عن المقلاة.



يقلب على الناحية الثانية لمدة ثوانٍ.



تكرر الخطوات حتي الانتهاء من الخليط ويحشى الكريب.