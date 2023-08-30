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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للطماطم.. 3 فوائد خارقة لن تصدقها

الطماطم
الطماطم

يحتفي العالم اليوم في الأربعاء الأخير من شهر أغسطس باليوم العالمي للطماطم.

الطماطم منخفضة في السعرات الحرارية وتوفر مغذيات مهمة مثل فيتامين جيم والبوتاسيوم، كما أنها غنية بالمضادات الأكسدة واحدة تسمى الليكوبين، المسؤولة عن اللون الخاص للطماماطم، ترتبط بعدة فوائد، مثل الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض السرطانات.

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فوائد الطماطم

القلب

وقد تم ربط نظام غذائي غني بالطماطم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو السبب الرئيسي لوفاة البالغين في الولايات المتحدة، وأفاد أحد الدراسات التي أجريت في السابق 25 دراسة نشرت عن أن ارتفاع معدل الإصابة بالليبوتين فضلا عن ارتفاع مستويات الدم في مضادات الأكسدة قد أدى إلى خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14 في المائة.

السرطان

وقد تبين أن الليكوكين وبيتا - كاروتين، وهما مضادان للأكسدة وجدت في الطماطم، يمتيلان خصائص مضادة للأكسدة. 

وهي تفعل ذلك جزئياً عن طريق الحماية من نوع الضرر في الحمض النووي في الخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى تطور السرطان وعن طريق التسبب في وفاة الخلايا السرطانية.

المصدر health 

الطماطم فوائد الطماطم اليوم العالمي للطماطم القلب السرطان

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