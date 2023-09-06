لو عايز تخس.. 5 أطعمة لا تستغني عنهم ترفع معدل الحرق

يحاول الكثير من الأشخاص رفع معدل الحرق لديهم، لذلك كشف موقع “هيلثي” عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة معدل الأيض، وإليك قائمة ببعض هذه الأطعمة:

1. الفلفل الحار: يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسايسين التي يمكن أن تزيد من معدل الأيض لفترة قصيرة من الزمن. يمكنك إضافة الفلفل الحار إلى الأطعمة والصلصات لإضفاء نكهة حارة وزيادة معدل الأيض.

2. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والكاتيشينات التي يمكن أن تعزز عملية الأيض. كما أنه يحتوي على مادة الكافيين التي يمكن أن تساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية.

3. البروتين الغني: تستغرق عملية هضم البروتينات ومعالجتها واستقلابها وقتًا أطول مقارنة بالدهون والكربوهيدرات. بالتالي، يمكن أن يساعد تناول كميات مناسبة من البروتين في زيادة معدل الأيض. الأطعمة الغنية بالبروتين تشمل اللحوم النباتية والحيوانية مثل الدجاج والسمك والبيض والألبان والمكسرات والبقوليات.

4. الأطعمة ذات الألياف العالية: تستلزم هضم الألياف جهدًا إضافيًا من الجهاز الهضمي، وبالتالي يمكن أن تزيد من معدل الأيض. تشمل الأطعمة ذات الألياف العالية الخضروات الورقية الداكنة، والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا.

5. الماء البارد: شرب الماء البارد يمكن أن يساهم في زيادة معدل الأيض بشكل مؤقت. يعمل الجسم على تسخين الماء البارد لمطابقة درجة حرارة الجسم، وبذلك يحرق السعرات الحرارية إضافية.

يجب أن يتم تناول هذه الأطعمة كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن بشكل عام، ويُنصح بالاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز معدل الأيض واللياقة البدنية.