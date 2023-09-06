عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عايز تخس.. 5 أطعمة لا تستغني عنهم ترفع معدل الحرق

فقدان الوزن
فقدان الوزن

يحاول الكثير من الأشخاص رفع معدل الحرق لديهم، لذلك كشف موقع “هيلثي” عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة معدل الأيض، وإليك قائمة ببعض هذه الأطعمة:

1. الفلفل الحار: يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسايسين التي يمكن أن تزيد من معدل الأيض لفترة قصيرة من الزمن. يمكنك إضافة الفلفل الحار إلى الأطعمة والصلصات لإضفاء نكهة حارة وزيادة معدل الأيض.

2. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والكاتيشينات التي يمكن أن تعزز عملية الأيض. كما أنه يحتوي على مادة الكافيين التي يمكن أن تساهم في زيادة حرق السعرات الحرارية.

3. البروتين الغني: تستغرق عملية هضم البروتينات ومعالجتها واستقلابها وقتًا أطول مقارنة بالدهون والكربوهيدرات. بالتالي، يمكن أن يساعد تناول كميات مناسبة من البروتين في زيادة معدل الأيض. الأطعمة الغنية بالبروتين تشمل اللحوم النباتية والحيوانية مثل الدجاج والسمك والبيض والألبان والمكسرات والبقوليات.

4. الأطعمة ذات الألياف العالية: تستلزم هضم الألياف جهدًا إضافيًا من الجهاز الهضمي، وبالتالي يمكن أن تزيد من معدل الأيض. تشمل الأطعمة ذات الألياف العالية الخضروات الورقية الداكنة، والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا.

5. الماء البارد: شرب الماء البارد يمكن أن يساهم في زيادة معدل الأيض بشكل مؤقت. يعمل الجسم على تسخين الماء البارد لمطابقة درجة حرارة الجسم، وبذلك يحرق السعرات الحرارية إضافية.

يجب أن يتم تناول هذه الأطعمة كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن بشكل عام، ويُنصح بالاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز معدل الأيض واللياقة البدنية.

الحبوب الكاملة البروتينات الخضروات الورقية الخضروات الورقية الداكنة الخضروات الغنية بالبروتين الفواكه الطازجة الفلفل الحار اللحوم النباتية الكربوهيدرات حرق السعرات الحرارية حرارة الجسم حيوان رفع معدل الحرق درجة حرارة الجسم مضادات الأكسدة مادة الكافيين ممارسة التمارين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الأزمة تشتعل | تفاصيل هجوم محمد فضل على الأهلي.. وصدمة النادي

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

200 جنيه|الذهب يتراجع مجددا الآن في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

سعر جديد للدولار|الأخضر يفقد 5 جنيهات بالسوق السوداء بعد بريكس وقرار الحكومة

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

الأهلي خير مثال| فاروق جعفر يتحدث عن رئيس نادي الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

خبير تغذية يكشف عن أطعمة تزيد معدل الحرق

من حرارة شديدة إلى فيضانات مفاجئة.. الطقس المميت في الصين يهدد الملايين |شاهد

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

الصداع وحرقة المعدة الأبرز .. أضرار الأطعمة الحارة

ترشيحاتنا

فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع المتعاملين مع هذه الشركة بأكتوبر الجديدة

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

صحيفة عبرية: اتصالات سرية بين إسرائيل وإندونيسيا لتطبيع العلاقات بدعم أمريكي

التعليم تعلن رسوم امتحانات 2024 لطلاب المدارس الخاصة

دعاء تعجيل الفرج والرزق السريع .. احرص عليه وقت المحن

قوات الحماية المدنية تنقذ سوق التوفيقية بالأزبكية من كارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق ما حدث لـ سيدة استنشقت فلفلا حارا

استنجدت بزوجها .. فقرة غريبة تتسبب في فزع عروسين بقاعة حفل زفافهما|شاهد

كاف يفسخ عقده مع بي إن سبورتس| هانشوف ماتشات الأهلي فين؟.. تفاصيل

بسعر لن تتوقعه.. تاجر يثير جدلا ببيعه قلادة الجنيه المصري| صورة

فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ