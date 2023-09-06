موبايل جديد نسخة طبق الأصل من iPhone 14 وبربع الثمن

ZTE تطلق هاتف Axon 50 Lite الذكي في المكسيك. وهو ثاني منتج يحمل علامة Axon 50 بعد Axon 50 Ultra الذي تم الإعلان عنه في الصين في وقت سابق من هذا العام. يُعد Axon 50 Lite offering من الفئة المتوسطة مزودًا بميزات رئيسية مثل شاشة FHD + وكاميرات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة وتصميم نحيف.

المواصفات الرئيسية

• شاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة Full HD + (2408 × 1080 بكسل)

• Android 13 مع واجهة ZTE MyOS

• كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f/1.8

• كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل

• كاميرا عمق 2 ميجابكسل

• كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل

• معالج ثماني النواة غير معروف

• 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي

• 10 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية

• 256 جيجا بايت من سعة التخزين الداخلية

• بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع 22.5 واط

• Dual SIM, 5G, Wi-Fi ثنائي النطاق, Bluetooth 5.2, GPS, منفذ USB-C, ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب, مقبس صوت 3.5 مم.

السعر والتوفر

يتوفر ZTE Axon 50 Lite في المكسيك بسعر MXN 4299 (حوالي 250 دولارًا). سيكون متوفرًا بألوان مثل الأخضر والأسود والأرجواني.

التوفر في الأسواق الأخرى

لم تعلن ZTE بعد عن توفر Axon 50 Lite في أسواق أخرى.