محدش يتسرع.. خبير تنمية بشرية يوجه نصيحة مهمة للزوج والزوجة |فيديو

أكد الدكتور طاهر نصر المحاضر الدولي في التنمية البشرية، أن الشعور بالسعادة أو عدم السعادة يعتمد على تعريف الإنسان للحياة.

وقال طاهر نصر في حواره مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "الحالة النفسية للإنسان هي مزيج بين المشاعر والأحلام والطموحات".

وأضاف طاهر نصر: "نحتاج من كل شخص أن يكون إيجابياً في حياته كي يعيش حياة سعيدة".

وتابع طاهر نصر: "هناك من يعتقد أنه سيفشل في علاقة الزواج وبالتالي ينظر إلى كل السلبيات ولا ينظر على الإيجابيات".

وأكمل طاهر نصر: "إحنا محتاجين تعريف الحياة الزوجية مرة أخرى من أجل تكوين حياة زوجية مستقرة"، مضيفًا: "بقول للزوج او الزوجة محدش يتسرع وياخد قرار بدون تفكير وبالتالي يؤثر سلبيًا على حياتهما وحياة أبنائهما".