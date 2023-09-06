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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش يتسرع.. خبير تنمية بشرية يوجه نصيحة مهمة للزوج والزوجة |فيديو

طاهر نصر
طاهر نصر

أكد الدكتور طاهر نصر المحاضر الدولي في التنمية البشرية، أن الشعور بالسعادة أو عدم السعادة يعتمد على تعريف الإنسان للحياة.

 

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وقال طاهر نصر في حواره مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "الحالة النفسية للإنسان هي مزيج بين المشاعر والأحلام والطموحات".

 

وأضاف طاهر نصر: "نحتاج من كل شخص أن يكون إيجابياً في حياته كي يعيش حياة سعيدة".

 

وتابع طاهر نصر: "هناك من يعتقد أنه سيفشل في علاقة الزواج وبالتالي ينظر إلى كل السلبيات ولا ينظر على الإيجابيات".

 

وأكمل طاهر نصر: "إحنا محتاجين تعريف الحياة الزوجية مرة أخرى من أجل تكوين حياة زوجية مستقرة"، مضيفًا: "بقول للزوج او الزوجة محدش يتسرع وياخد قرار بدون تفكير وبالتالي يؤثر سلبيًا على حياتهما وحياة أبنائهما".

محاضر تنمية بشرية الزواج الحياة الزوجية اخبار التوك شو

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