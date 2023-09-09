للدورة الدموية والسرطان .. فوائد غير متوقعة لتناول الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من أفضل المشروبات الطبيعية التى تساعد على تحسين الصحة ولا تقتص فوائده على انقاص الوزن كما يعتقد البعض ، فهو يساعد فى الوقاية من أخطر الأمراض بسبب المواد الفعالة العديدة الموجودة بداخله.

ووفقا لموقع “pharmeasy” قد يكون هناك العديد من الفوائد لتناول الشاي الأخضر، وهي:

1. الاستخدام المحتمل للشاي الأخضر للدورة الدموية

الشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الدورة الدموية مثل تصلب الشرايين وقد يحدث تصلب الشرايين عندما تلتصق خلايا الدم البيضاء بالخلايا الموجودة في البطانة الداخلية للشرايين والأوردة. قد يكون سبب التصاق خلايا الدم البيضاء هذا هو الكوليسترول السيئ المؤكسد (البروتين الدهني منخفض الكثافة).

وتمنع الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر أكسدة الكولسترول السيئ وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ما إذا كان الشاي الأخضر مفيد لتصلب الشرايين.

2. احتمالية استخدام الشاي الأخضر لعلاج السرطان: دراسة أجراها يانغ وآخرون، ففي عام 2010 أظهر أن الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان بسبب المركبات النشطة بيولوجيا مثل الكاتيكين وقد يؤثر الشاي الأخضر على بعض مسارات الإشارات، مما قد يمنع نمو الخلايا السرطانية ويسبب موت الخلايا السرطانية.

3. إمكانية استخدام الشاي الأخضر لمستويات السكر في الدم:

أظهرت أن شرب الشاي الأخضر قد يكون مفيدا لمرض السكري من النوع والكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر قد يمنع الجلوكوز من دخول الخلايا ويقلل مستويات السكر في الدم.

4. احتمالية استخدام الشاي الأخضر لعلاج الالتهابات البكتيرية :

دراسة أجراها ريجيرت وآخرون. في عام 2018، أظهر أن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر قد تكون مفيدة ضد الالتهابات البكتيرية. قد ترتبط مضادات الاكسدة في الشاي الأخضر بغشاء الخلية وتلحق الضرر بها، مما يؤدي إلى موت الخلايا. قد يعمل الشاي الأخضر ضد البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والزائفة، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات

5. إمكانية استخدام الشاي الأخضر لإدارة الوزن :

دراسة أجراها روتنبرغ وآخرون. في عام 2018 أظهر أن مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر قد تساعد في تقليل الوزن. قد تمنع مضادات الاكسدة الموجودة في الشاي الأخضر الإنزيمات الهاضمة مثل الليباز البنكرياسي والأميلاز والجلوكوزيداز. وبالتالي يحدث انخفاض في معدلات امتصاص السكر والدهون.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التفاعل بين الميكروبات في الأمعاء والكربوهيدرات المتبقية ومضادات الاكسدة في الشاي الأخضر ينتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي قد تعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون. بهاتين الطريقتين، يمكن تقليل زيادة الوزن. 7 ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتأكد من هذه الادعاءات. يجب عليك استشارة اختصاصي التغذية الخاص بك قبل إجراء تغييرات في نظامك الغذائي.

انقاص الوزن



6. احتمالية استخدام الشاي الأخضر لعلاج مرض التهاب الأمعاء :

يحدث مرض التهاب الأمعاء (IBD) نتيجة لالتهاب في الجهاز الهضمي. من الأعراض الرئيسية الإسهال وآلام البطن والتعب وانخفاض الشهية. وفقا لدراسة أجراها باربالهو وآخرون. في عام 2019، قد تكون مضادات الاكسدة والبوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر مفيدة لمرض التهاب الأمعاء. قد يقلل البوليفينول من الالتهاب عن طريق تحفيز الإنزيمات المضادة للأكسدة وتقليل السيتوكينات الالتهابية (وسطاء مسار الالتهاب). 8 ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق مما إذا كان الشاي الأخضر قد يكون مفيدًا لمرض التهاب الأمعاء. لذلك، يجب استشارة الطبيب إذا كان لديك أي أعراض لاضطرابات الجهاز الهضمي.

7. احتمالية استخدام الشاي الأخضر لعلاج حب الشباب:

تناول مستخلص الشاي الأخضر عن طريق الفم والتطبيق الموضعي قد يكون مفيدًا لعلاج حب الشباب وقد تمتلك الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، وبالتالي، فإن الشاي الأخضر قد يقلل من السيتوكينات الالتهابية ويعمل ضد ميكروب P.acne المسؤول عن حب الشباب،ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من هذه النتائج.

8. احتمالية استخدام الشاي الأخضر للكبد الدهني :

مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر قد تقلل من تركيزات ALT (ألانين، ترانساميناس) وAST (ترانس أميناز الأسبارتات) و قد تشير التركيزات العالية من إنزيمات علامة الكبد إلى تلف الكبد بالإضافة إلى ذلك، الشاي الأخضر قد يخفض مستويات الكولسترول السيئ.

بهذه الطرق قد يتم تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني، و لا يزال يتعين إجراء المزيد من الدراسات على البشر للتحقق مما إذا كان الشاي الأخضر قد يحسن وظائف الكبد، و يجب عليك استشارة الطبيب في حالة الشك في ظهور أي أعراض لأمراض الكبد وتناول الأدوية المناسبة بدلاً من العلاج الذاتي.

ورغم أن الدراسات تظهر فوائد الشاي الأخضر في حالات مختلفة، إلا أنها غير كافية، وهناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد المدى الحقيقي لفوائد الشاي الأخضر على صحة الإنسان.