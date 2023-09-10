أهم الأخبار.. هاشتاج "معاك ياريس" يتصدر قائمة الأكثر تداولاً على تويتر.. الأهلي يعلن عن صفقة موديست خلال ساعات

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
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