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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شباب الحوار الوطني: خرجنا بمطالبات وتوصيات قابلة للتنفيذ

صدى البلد

استضاف برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، مجموعة من الشباب الذين شاركوا في جلسة الشباب ضمن الحوار الوطني لمناقشة ملف تمكين الشباب في الحياة السياسية.

وأوضح أحمد حسام، أحد المتحدثين في جلسة الشباب بالحوار الوطني، أنهم قاموا بزيارة أكثر من 108 جامعة ومعهدًا للاستماع لمطالب ومشاكل وتحديات الشباب، بهدف وضع توصيات قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تاريخية وستسفر عن توصيات تعود بالفائدة على الأجيال القادمة.

وأكدت ملك أشرف، إحدى المتحدثات، علي أهمية الأنشطة الطلابية كوسيلة لربط الطلاب بالحياة العملية والمشاركة في المجتمع من خلال التعبير عن آرائهم. وأشارت إلى أنه تم تقديم اقتراحات لتقديم تسهيلات في الجمارك ودعم الأنشطة الطلابية وتوفير تسهيلات للطلاب.

وبدوره أكد عبد الله عرمش، آخر المتحدثين،  على مشاركته في جلسات الشباب بالحوار الوطني ودورهم في التواصل مع الشباب في الجامعات والوقوف بجانبهم دون الانتظار للحصول على مكافآت.

الحياة السياسية الحوار الوطني برنامج مساء dmc دعم الأنشطة الطلابية ملف تمكين الشباب

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