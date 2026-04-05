انقطاع الاتصالات في حلايب وأبو رماد بسبب قطع كابل فايبر رئيسي

شهدت مدينة حلايب وقرية أبو رماد انقطاعًا في خدمات الاتصالات، وذلك عقب تلقي بلاغ من رئيس مدينة حلايب يفيد بتوقف الشبكات نتيجة حدوث قطع في كابل فايبر رئيسي، بحسب ما أفادت به الشركة المصرية للاتصالات التي أكدت بدء أعمال الإصلاح على الفور.



وفي ظل الأزمة، أوضحت الجهات المعنية أن وسيلة التواصل الحالية داخل مدينة حلايب تتم عبر أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ، حيث يتابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموقف بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع مسؤولي المدينة، لمتابعة تطورات الأوضاع خاصة مع استمرار تأثير الأحوال الجوية ونشاط الرياح.



وعلى صعيد آخر، قام اللواء عميد طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، بجولات ميدانية شملت كافة المدارس داخل المدينة للوقوف على آخر المستجدات الناتجة عن انقطاع الاتصالات. كما واصل جولاته بمدارس قرية أبو رماد لمتابعة انتظام العملية التعليمية.



وأكد رئيس المدينة خلال جولته أن الدراسة تأثرت جزئيًا بتوقف خدمات الإنترنت، حيث تعذر استخدام أجهزة التابلت، مما دفع المدارس إلى الاعتماد على الوسائل التقليدية، وعلى رأسها السبورة، لضمان استمرار العملية التعليمية لحين عودة خدمات الاتصالات.



وتستمر المتابعة اللحظية للموقف بالتنسيق بين مركز السيطرة بالشبكة الوطنية وقيادات المدينة، لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات لحين الانتهاء من إصلاح الكابل وعودة الخدمة بشكل كامل.