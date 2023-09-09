التصدير لـ 28 دولة.. برلماني يعلن خبرًا سارًا يترتب عليه تقليل التضخم

قال النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك توصية مهمة خرجت من الحوار الوطني، وهي ضرورة التوسع في إنشاء الهيئات الحرة العامة، والمناطق الحرة المتخصصة.

وأضاف دياب، خلال حواره ببرنامج ”من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أول منطقة حرة متخصصة أقيمت في الفيوم بالمنطقة الصناعية، والتي ستشهد تصنيع الضفائر الكهربائية الخاصة بالسيارات، وتصديرها إلى 28 دولة.

ولفت إلى أن هذا القرار تم التفاعل معه بشكل جيد جدًا، وجاءت شركة من اليابان، للمشاركة في هذا المشروع المميز، وحصل هذا المشروع على الرخصة الذهبية.

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات ستجعلنا نخرج من حالة التضخم، وأيضًا يجب أن نقلل من عمليات الاستيراد، ويكون لدينا تصدير من أجل الحصول على العملة الصعبة، والبحث عن المواد التي يجب أن نصدرها للخارج، للحصول على العملة الصعبة.