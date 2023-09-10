عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن فقدان الاتصال بـ 56 من رعاياها في المغرب

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء السبت، عن فقدان الاتصال مع 56 إسرائيليًا، من أصل 468 يتواجدون  في المغرب، بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له المغرب، فجر السبت.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن فريقًا من الوزارة، ومنذ الساعات الأولى من وقوع الزلزال، يتابع محاولات التواصل مع المفقودين، سواء بطرق مباشرة أو عن طريق عائلاتهم، أو عن طريق الحكومة المغربية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها لم تتلقَ أي بلاغٍ عن إصابة إسرائيليين من جراء الزلزال.

وأكدت أن فريقًا من الخارجية الإسرائيلية، سيتوجه صباح اليوم الأحد، إلى الرباط من أجل مساعدة المواطنين على العودة إلى البلاد.

كما ذكرت تقارير إسرائيلية، أن "عدداً كبيراً من المواطنين الإسرائيليين تواجدوا في منطقة وقوع الزلزال، وأن حافلات من شركات التأمين وقوات الإنقاذ المغربية ستقوم بنقل الإسرائيليين إلى الدار البيضاء ومن هناك سيتم إعادتهم إلى البلاد".

من جهته؛ أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الوزارات والجهات المعنية، لتقديم المساعدات إلى المغرب، والإعداد لإرسال فريق إنقاذ إلى منطقة الزلزال. وعبّر نتنياهو عن "تضامن الشعب الإسرائيلي مع أبناء الشعب المغربي في هذه الساعات الصعبة".

المغرب أخبار زلزال المغرب إغاثة منكوبي زلزال المغرب تفاصيل زلزال المغرب توابع زلزال المغرب زلزال المغرب زلزال المغرب 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

خطوة قبل الإعلان.. تطورات مفاجئة في صفقة مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

زلزال المغرب.. دعاء الهزات الأرضية والكوارث الطبيعية

ترشيحاتنا

فرنسا تعلن حصيلة ضحاياها في زلزال المغرب

رجل يعثر على طفل داخل مزرعة.. وأهله: عندنا منه كتير ربيه انت

دعاء دخول شهر ربيع الأول .. ولماذا سمي بهذا الاسم

الأهلي يعلن عن صفقة موديست خلال ساعات.. تفاصيل التعاقد

إسرائيل تعلن فقدان الاتصال بـ 56 من رعاياها في المغرب

تحول كبير.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ