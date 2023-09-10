إسرائيل تعلن فقدان الاتصال بـ 56 من رعاياها في المغرب

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء السبت، عن فقدان الاتصال مع 56 إسرائيليًا، من أصل 468 يتواجدون في المغرب، بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له المغرب، فجر السبت.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن فريقًا من الوزارة، ومنذ الساعات الأولى من وقوع الزلزال، يتابع محاولات التواصل مع المفقودين، سواء بطرق مباشرة أو عن طريق عائلاتهم، أو عن طريق الحكومة المغربية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها لم تتلقَ أي بلاغٍ عن إصابة إسرائيليين من جراء الزلزال.

وأكدت أن فريقًا من الخارجية الإسرائيلية، سيتوجه صباح اليوم الأحد، إلى الرباط من أجل مساعدة المواطنين على العودة إلى البلاد.

كما ذكرت تقارير إسرائيلية، أن "عدداً كبيراً من المواطنين الإسرائيليين تواجدوا في منطقة وقوع الزلزال، وأن حافلات من شركات التأمين وقوات الإنقاذ المغربية ستقوم بنقل الإسرائيليين إلى الدار البيضاء ومن هناك سيتم إعادتهم إلى البلاد".

من جهته؛ أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الوزارات والجهات المعنية، لتقديم المساعدات إلى المغرب، والإعداد لإرسال فريق إنقاذ إلى منطقة الزلزال. وعبّر نتنياهو عن "تضامن الشعب الإسرائيلي مع أبناء الشعب المغربي في هذه الساعات الصعبة".