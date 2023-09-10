وظائف الأزهر الشريف 2023.. التخصصات المطلوبة والراتب الشهري

صدرت مؤخرا، وظائف الأزهر الشريف 2023، حيث أعلنت المشيخة عن حاجته إلى 5436 معلمة قرآن كريم من المكلفات بالخدمة العامة لسد العجز في معلمي القرآن الكريم مقابل مكافأة شهرية قدرها 700 جنيه.

وظائف الأزهر الشريف 2023

وأوضحت المشيخة عن تفاصيل وظائف الأزهر الشريف 2023، أن مدة العمل ستكون ثمانية أشهر فقط من 1 أكتوبر وحتى 30 مايو، على أن تستكمل مدة الخدمة العامة داخل المعهد دون مقابل.

ومن المقرر أن يتم تكليف مديري إدارات شئون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية بتوزيع المكلفات بالخدمة العامة على أماكن قريبة من محل سكنهن داخل الإدارات التعليمية بشرط أن يكون هناك عجز في المعهد.

وظائف الأزهر الشريف 2023

وتكلف كل معلمة من المعلمات اللاتي يؤدين الخدمة العامة في الأزهر الشريف، بالعمل داخل الفصول الإبتدائية في تحفيظ وتدريس القرآن الكريم وتصحيح الاختبارات الخاصة به.

التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر 2023

ومن ضمن شروط وظائف الأزهر الشريف 2023، فإنه يجب على المتقدمات أن يحصلن على مؤهل عال من جامعة الأزهر الشريف، تخصص شرعي أو عربي.

وطالب الأزهر الشريف، من إدارات شئون القرآن، بحصر بيانات المرشحات للعمل، من أجل عقد دورة تدريبية لهن قبل استلام العمل، لتأهيلهن للعمل محافظات للقرآن الكريم وتجويده على أن تكون الدورة التدريبية تحت إشراف مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة.

وخصص الأزهر الشريف، مقابل عمل المعلمات محافظات للقرآن، وهو 700 جنيه شهريا لمدة ثمانية أشهر فقط، أسوة بما تم مع المكلفات في رياض الأطفال، وبذات الشروط والضوابط في ضوء موافقة كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

ويكلف مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة بالتنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية للحصول على بيانات وأعداد الراغبين في تأدية الخدمة العامة بالمعاهد الأزهرية لتدريس مادة القرآن الكريم.