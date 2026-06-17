الداخلية تكشف حقيقة قيام شخصين بهدم حائط محل بالبحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام بعض الخارجين عن القانون بهدم حائط المحل الخاص به بإستخدام لودر وسرقة محتوياته بالبحر الأحمر.



بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة من أحد العاملين بمحل مستأجر لنجل عم القائم على النشر بتضرره من قيام (فرد ى أمن إدارى بإحدى الشركات ، وسائق) بهدم الحائط الخلفى للمحل عمله والإستيلاء على بعض محتوياته.





وأمكن ضبط المشكو فى حقهم وبسؤالهم نفوا مانسب إليهم ، وقرروا بوجود نزاع قضائى بين الشركة محل عملهم ونجل عم الشاكى منذ عام 2023 حول محل مستأجر له من الشركة وصدور حكم قضائى لصالح الشركة بتسلم المحل خال من الشواغل والأشخاص وإتخاذ المذكور الإجراءات القانونية لإستناف الحكم الصادر وتحديد جلسة لنظرها بتاريخ 13/8/2026 .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.