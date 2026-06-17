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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل أسد المقطم في اتهامه بحيازة جهاز لاسلكي بكفالة 1000 جنيه

أسد المقطم
أسد المقطم
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل بيشوي رزق، الشهير بـ أسد المقطم، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة جهاز لاسلكي دون ترخيص بالمقطم.


تفاصيل القضية 

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله المتهم ممسكًا بجهاز لاسلكي، مدعيًا امتلاك شركة حراسات خاصة بمنطقة المقطم وقدرته على حل المنازعات بين المواطنين خارج الأطر القانونية.


 

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه يعمل في مجال فرز القمامة ويقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.


 

كما عثرت القوات بحوزته على الجهاز اللاسلكي الظاهر في الصور المتداولة، وتبين حيازته له دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.


 

وبمواجهته، أقر بشراء الجهاز من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعترف بأن الصورة المتداولة التُقطت منذ عامين، موضحًا أن هدفه من نشرها كان تحقيق الشهرة بين أهالي المنطقة المحيطة بمحل سكنه.

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