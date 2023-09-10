سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 10-9-2023

استقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-9-2023؛ في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا أمس السبت، بمعدل 15 جنيها في محلات الصاغة المختلفة.

عيار 21

وبلغ سعر أشهر أعيرة الذهب نحو 2190 جنيها للبيع و 2200 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لسعر عيار 21 الأكثر تداولا.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 2503 جنيهات للبيع و 2514 جنيها للشراء.

عيار 18



وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1877 جنيها للبيع و 1886 جنيها للشراء .

عيار 14



وبلغ سعر عيار 14 نحو 1460 جنيها للبيع و 1476 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.52 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.502 مليون جنيه للبيع و 2.514 مليون جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.84 ألف جنيه للبيع و 78.2 ألف جنيه للشراء.

أسعار مناسبة



قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب، إن السعر الحالي للذهب مناسب وليس بعيدا عن السعر العالمي.

وأكد ناجى فرج، خلال تصريحات له، أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بقوة على سعر الذهب، ووزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك، موضحا أن المبادرة كان لها فوائد كثيرة كما تم انضمام مصر لتجمع بريكس.

وأوضح ناجي فرج، أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادي قوى، وتوجد علاقة قوية بينه وبين انخفاض الذهب، لأن انضمام مصر للتجمع سيقوى العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش، وسيساعد فى تراجع الذهب والدولار، وهذا له مردود جيد على الاقتصاد المصري".