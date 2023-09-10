عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 10-9-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر  سعر الذهب في مصر  مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-9-2023؛ في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا أمس السبت، بمعدل 15 جنيها في محلات الصاغة المختلفة.

تذبذب أسعار أعيرة الذهب في مصر .. وهذا سعر الجرام عيار 18

الذهب يتأرجح بين الصعود والهبوط.. مفاجأة في سعر الجرام عيار 18

عيار 21

وبلغ سعر أشهر أعيرة الذهب نحو 2190 جنيها للبيع و 2200 جنيه للشراء وذلك بالنسبة لسعر عيار 21 الأكثر تداولا.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 2503 جنيهات للبيع و 2514 جنيها للشراء.

 

عيار 18


وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1877 جنيها للبيع و 1886 جنيها للشراء .

عيار 14


وبلغ سعر عيار 14 نحو 1460 جنيها للبيع و 1476 جنيها للشراء.

سعر  الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.52 ألف جنيه للبيع و 17.6 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.502 مليون جنيه للبيع و 2.514 مليون جنيه للشراء.

سعر  أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.84 ألف جنيه للبيع و 78.2 ألف جنيه للشراء.

أسعار مناسبة


قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب، إن السعر الحالي للذهب مناسب وليس بعيدا عن السعر العالمي.

وأكد ناجى فرج، خلال تصريحات له، أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بقوة على سعر الذهب، ووزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك، موضحا أن المبادرة كان لها فوائد كثيرة كما تم انضمام مصر لتجمع بريكس.

وأوضح ناجي فرج، أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادي قوى، وتوجد علاقة قوية بينه وبين انخفاض الذهب، لأن انضمام مصر للتجمع سيقوى العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش، وسيساعد فى تراجع الذهب والدولار، وهذا له مردود جيد على الاقتصاد المصري".

سعر الذهب سعر عيار21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

مفاجأة كبرى.. موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

موضوعات متعلقة

400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

ترشيحاتنا

الممر الكبير.. تفاصيل مشروع يجمع بين دول الخليج والغرب وتأثيره على المنطقة

دعاء واحد لو قُلته لا يرد الله طلبك .. اغتنمه

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 10-9-2023

كليات تدخلها بـ50%..مفاجأة في مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

أوكرانيا.. سماع دوي 5 انفجارات في العاصمة كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

هيفاء وهبي تثير الجدل من داخل سيارتها

إخصائي سمنة يشرح ريجيم الكوسة لإنقاص الوزن 5 كجم في أسبوع |تفاصيل

السوبر الإفريقي.. توتر داخل الأهلي قبل مباراة اتحاد العاصمة الجزائري| ما السبب؟

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ