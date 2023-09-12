سمارت تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة .. اعرف سعرها بالأسواق

كشفت شركة سمارت الالمانية والمتخصصة في صناعة السيارات، عن نسختها الجديدة "#3"، والتي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تصميمها الخارجي الأنيق والذي ينتمي إلى الفئة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق ابرز مواصفات السيارة الجديدة سمارت #3 وسعرها في الاسواق عالميًا.

السيارة الجديدة سمارت #3

مواصفات السيارة سمارت #3

السيارة الجديدة سمارت #3

دعمت السيارة بمحرك كهربائي بقوة 200 كيلووات اي مايعادل 272 حصانا، مع بطارية ليثيوم أيون سعة 66 كيلووات ساعة، ويمكن للسيارة أن تصل إلى مدى سير يبلغ 455 كيلومتر، بينما يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 5.7 ثانية.

السيارة الجديدة سمارت #3

تحتوي السيارة على تجهيزات تتضمن، شاشة 12.8 بوصة تعمل باللمس، واخرى 9 بوصة للعدادات والبيانات، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومقاعد من الجلد، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومنافذ USB، وحساسات حركة، وخاصية رصد النقطة العمياء، والحفاظ على المسارات، والمساعدة على القيادة والتعرف على الاشارات المرورية.

السيارة الجديدة سمارت #3

سعر السيارة #3 المقدمة من سمارت الالمانية

تقدم السيارة سمارت #3 عالميًا بسعر يبدأ من 43.490 يورو، اي ما يعادل بالعملة المصرية نحو مليون و455 الف جنيه.