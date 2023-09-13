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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماخلاش حاجة إلا وعالجها.. 20 فائدة لتناول السمسم بانتظام

سمسم
سمسم

يعد السمسم من ألذ أنواع البذور التي يمكن ادخالها في وصفات عديده خاصه في المخبوزات وبعض أنواع  الأطعمة السريعه ولكن هل تعلم ان هذه البذور الصغيره تمتلك فوائد خارقة.

ووفقا لما جاء في موقع “ lispine” أهم 20 فائدة صحية لبذور السمسم

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1. مليئة بالبروتين الرائع
بذور السمسم مليئة بالبروتين عالي الجودة. يشكل البروتين 20 بالمائة من البذور مع 4.7 جرام من البروتين للأونصة.

2. تساعد على الوقاية من مرض السكري
تحتوي بذور السمسم على المغنيسيوم والمواد المغذية الأخرى. لقد ثبت أن زيت السمسم يمنع مرض السكري، ويمكنه أيضًا تحسين نسبة الجلوكوز في البلازما لدى مرضى السكري الذين يعانون من فرط الحساسية.

3. يقلل من ضغط الدم
تكشف نفس الدراسة أعلاه كيف يخفض زيت السمسم ضغط الدم لدى مرضى السكر. بذور السمسم مليئة بالمغنيسيوم – وهو عنصر غذائي رئيسي معروف بأنه يساعد على خفض ضغط الدم.

لقد اعتدنا على رؤية بذور السمسم الأبيض المستخدمة في الخبز، ولكن بذور السمسم الأسود أكثر ثراءً في بعض العناصر الغذائية.

4. يخفض الكولسترول
: يساعد السمسم على خفض مستويات الكولسترول، وذلك لأنه يحتوي على الفيتوستيرول الذي يمنع إنتاج الكولسترول. بذور السمسم الأسود تحتوي على نسبة عالية بشكل خاص من الفيتوستيرول.

5. جيد للهضم
المحتوى العالي من الألياف في بذور السمسم يساعد الأمعاء على التخلص من السموم.

6. لبشرة صحية:
يساعد محتوى الزنك العالي على إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة مرونة أكبر ويساعد في إصلاح أنسجة الجسم التالفة. الاستخدام المنتظم لزيت السمسم يمكن أن يقلل من سرطان الجلد.

 

7. يعزز صحة القلب:
يمكن لزيت بذور السمسم أن يساعد في صحة القلب عن طريق منع آفات تصلب الشرايين باستخدام مركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يعرف باسم السمسمول.

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8. يمنع السرطان
تحتوي بذور السمسم على مركبات مضادة للسرطان بما في ذلك حمض الفيتيك والمغنيسيوم والفيتوستيرول. تحتوي بذور السمسم على أعلى محتوى من الفيتوستيرول بين جميع البذور والمكسرات.

9. تساعد على تخفيف القلق
تحتوي بذور السمسم على معادن المغنيسيوم والكالسيوم التي تخفف التوتر. يحتوي السمسم أيضًا على الفيتامينات المهدئة مثل الثيامين والتربتوفان التي تساعد على إنتاج السيروتونين، مما يقلل الألم ويساعد على الحالة المزاجية ويساعدك على النوم العميق.

10. يخفف من فقر الدم
بذور السمسم الأسود غنية بشكل خاص بالحديد. يوصى بها بشدة لمن يعانون من فقر الدم والضعف.

11.يحمي من الضرر الإشعاعي الذي يلحق بالحمض النووي.
وقد ثبت أن السمسمول الموجود في بذور السمسم وزيت السمسم يحمي من تلف الحمض النووي الناجم عن الإشعاع.

12. يخفف من التهابات المفاصل
المحتوى العالي من النحاس في بذور السمسم يمنع ويخفف من التهابات المفاصل، ويقوي العظام والمفاصل والأوعية الدموية.

13. يحمي الكبد من الكحول:
يساعد السمسم على حمايتك من تأثير الكحول على الكبد، مما يساعدك على الحفاظ على وظائف الكبد الصحية.

14. يمنع التجاعيد
زيت بذور السمسم يمنع أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة من إتلاف بشرتك، مما يمنع ظهور التجاعيد والتصبغات.

التجاعيد
التجاعيد

15. يشجع صحة العظام ويمنع هشاشة العظام
حفنة من بذور السمسم تحتوي على كمية من الكالسيوم أكثر من كوب من الحليب. كما أن المحتوى العالي من الزنك في السمسم يعزز كثافة المعادن في العظام.

16. ساعد صحة طفلك
تدليك زيت السمسم يحسن النمو ويحسن النوم. يمكن حماية الطفح الجلدي الذي يظهر على جلد الطفل — خاصة مكان الحفاضة — عن طريق فرك زيت بذور السمسم على الجلد.

17. مفيد لصحة العين: في الطب الصيني التقليدي، هناك علاقة بين الكبد والعينين و يرسل الكبد الدم إلى العيون لدعم عملها.

18. جيد لصحة الفم: تم استخدام المضمضة بالزيت لصحة الفم منذ آلاف السنين في الأيورفيدا لتقليل ترسبات الأسنان وتبييض الأسنان وتعزيز الصحة العامة.

19. مفيد لصحة الجهاز التنفسي: يساعد المغنيسيوم الموجود في بذور السمسم على منع اضطرابات الجهاز التنفسي عن طريق منع تشنج مجرى الهواء والربو.

20. فوائد الشعر: زيت بذور السمسم مليء بالعناصر الغذائية اللازمة لفروة رأس وشعر صحيين.

تستحق بذور السمسم أن تحظى بتقدير كبير باعتبارها غذاءً ميسور التكلفة يغذي الجسم بعمق على عدة مستويات. مع فوائد السمسم الصحية العديدة، فإنني أعتبره غذاءً قوياً إلى جانب الشاي الأخضر والليمون والثوم والعسل والكركم.

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