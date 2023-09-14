نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟.. كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة والعافية، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد وضع الخل على الماء

يعتقد الكثير أن بلع بذور البطيخ قد تؤثر علي الإنسان ويمكن أن تلحق به بالضرر.

ولكن أكدت دراسة ان البطيخ نفسه يقدم كثيرا من الفوائد منها تخفيف آلام العضلات، وتحسين للبشرة، والمساهمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

نشرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن البصل الأحمر والأبيض