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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟.. كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة والعافية، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

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طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد وضع الخل على الماء

كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

يعتقد الكثير أن بلع بذور البطيخ قد تؤثر علي الإنسان ويمكن أن تلحق به بالضرر.

ولكن أكدت دراسة ان البطيخ نفسه يقدم كثيرا من الفوائد منها تخفيف آلام العضلات، وتحسين للبشرة، والمساهمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

الفرق بين البصل الأحمر والأبيض .. وأيهما افضل

نشرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن البصل الأحمر والأبيض

 

الخل الماء الخل على الماء بذر البطيخ البصل

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