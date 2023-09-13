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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الفرق بين البصل الأحمر والأبيض .. وأيهما افضل

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن البصل الأحمر والأبيض.

 

وقالت سماح: "البصل الأحمر هو الأفضل لأنه يحتوي علي  مضادات الأكسدة وممكن تخزينه فترات طويلة دون أي خسارة لأنه يتميز بصلابته وسماكة ورقاته فهو الأفضل  لأنه مصدر لمادة الأنثوسيانين وهي  أصباغ نباتية صحية  تتبع مجموعة  الفلافونويدات المسؤولة عن لون البصل الأحمر

وأن أي أطعمة فيها بصل أحمر تكون غنية بالأنثوسيانين بشكل كبير والذي بدوره مسئول عن انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكر، والسرطان، كما  أنه يعتبر مطهرًا لأنواع بكتيريا كثيرة في الجهاز التنفسي.

 

 أما عن البصل الابيض  فهو صعب تخزينه لفترات طويلة لانه غني بالمياه وورقاته ضعيفة مافيهاش اصباغ تحميه من اي أكسدة 
حلو في الطبخ لانه فيه نسبة عالية من البريبيوتكس (Prebiotics) والألياف التي بدورها تغذي البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء وتعزز صحة الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتوائه على إنيولين_البريبيوتيك (Prebiotic inulin) وفركتو قليل السكاريد (Fructo-oligosaccharides) ويجعله مفيد لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي 

كما أنه يقلل مستوي الكوليسترول في الدم
وتعزيز الدورة الدموي
دائما يستخدم في الطبخ والتسبيكة والخضار الذي يعمل علي نار فترات  مثال اللوبيا والبسلة وغيرها 
وهذا يعني أن النوعين مهمين جدا في البيت حسب الرغبة والمزاج واستحسان الطعم والريحة  ونوع الاكل 
 

الأحمر والابيض البصل الابيض البصل الاحمر الدكتورة سماح نوح خطر الإصابة بأمراض القلب صحة الجهاز الهضمي

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