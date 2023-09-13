عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد وضع الخل على الماء..

فوائد شرب الخل مع الماء..

1- تخفيض الوزن حيث يساعد على هضم الدهون و التخلص منها و رفع معدل التمثيل الغذائى و حرق الدهون الزائده و ذلك بإضافة ملعقه صغيره من الخل الطبيعى أو خل التفاح على كوب ماء و يتم تناولها بعد وجبة الغداء و وجبة العشاء بحوالى نصف ساعه .

2- تقليل الدهون في الدم ونسبة الكولسترول في الجسم :حيث وجد بأن شرب الخل مع الماء يساعد على التخلص من دهون الجسم الضارة وبالتالي تقليل نسبة الكولسترول.

3- تنظيم مستوى السكر في الدم.

4- خفض ضغط الدم المرتفع وذلك عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى كوب من الماء وشرب هذا المزيج.

5- علاج وتطهير المسالك البولية حيث يمكن الاستفادة من هذه الميزة عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى الماء ويفضل شرب الخل مع الماء بعد كل وجبة وسيلاحظ الإنسان تغير لون بوله نتيجة قدرة الخل على التخلص من الترسبات الرملية.

6- زيادة القوة والنشاط والحيوية لدى الإنسان فهذا المشروب يبعد الكسل و الخمول ويزيد من الطاقه الحركية وبالتالي يزيد من حرق السعرات الحرارية ويساهم في فقدان المزيد من الوزن.

 

الخل اول تناول الخل مع الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

اخلوا المكان.. هزة ارتدادية تضرب المغرب من جديد ونداء عاجل للسكان

آلاف الضحايا والمفقودين في ليبيا .. الأرصاد تعلن إنتهاء العاصفة دانيال

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المعمول؟

فوائد مذهلة لتناول الكمثرى

لعشاء خفيف.. طريقة عمل روزيتو الخضروات

طريقة عمل المنسف الأردني

سعرها تخطى 30 ألف جنيه.. داليا شوقي تخطف الأنظار بهذه الحقيبة |شاهد

سحر.. أوراق الجوافة للشعر

بسعر خرافي.. بسنت شوقي تثير الجدل بفستان كشف عن خصرها المنحوت|شاهد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023… مؤشرات كليات التعليم الصناعي

الجيش الليبي: مصر تدعمنا بقوافل برية بمستلزمات لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية

شاهد.. فيديوهات وصور توثق العدوان الإسرائيلي على ريف طرطوس بسوريا

إخلاء المناطق المنكوبة.. نداء عاجل من المركز الليبي لمكافحة الأمراض للمواطنين

المولد النبوي 2023..هل المديح والإطعام في هذه الذكرى بدعة مذمومة؟ 5ضوابط يُغفل عنها

البيئة: رفع حالة الاستعداد بمحميات جنوب سيناء بعد تعرض مواطنة لهجوم سمكة قرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الخل مع الماء؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن حمض الفوليك في الشامبو لتطويل الشعر ومنع الشيب

الفرق بين البصل الأحمر والأبيض .. وأيهما افضل

الملبن الملون وعرائس المولد.. خبير تغذية يكشف كوارث بسبب تناولها| احذر

فيديو

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ