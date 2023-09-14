«الكريملين» يؤكد تمتعه بصحة جيدة|خبراء: بوتين سيموت قبل نهاية الخريف بسبب هذا المرض

قال فاليري سولوفي، أحد كبار علماء السياسة في روسيا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيموت قبل نهاية الخريف بسبب إصابته بمرض عضال.

ادعى “سولوفي” هذا الأمر الجريء خلال لقائه مع قناة خودوركوفسكي لايف للمعارضة الروسية على موقع يوتيوب.. وأكد أن الرئيس بوتين يعاني من مرض عضال سيؤدي به في النهاية إلى الوفاة قريبًا.

عدم الرؤية العلنية الحقيقية

كما قال إن الرئيس الروسي لم تتم رؤيته بشكل علني حقيقي منذ بداية عام 2020 بسبب هذا المرض وادعى أن تأكيد خبر وفاته سيكون قريبًا جدًا.

وقال: “بمجرد وفاة بوتين، سنعلم بالأمر خلال ساعات قليلة.. وذلك لأن هناك الكثير من الأطراف المهتمة، سواء خارج روسيا أو في داخلها، وسيحدث ذلك قبل نهاية الخريف".

ارتخاء الأيدي

وفي هذا السياق ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، في وقت سابق من هذا الأسبوع قال كبير جراحي التجميل الأوكراني دميترو سلوسر، في محادثة مع قناة كانال 24 التلفزيونية التركية: "حقيقة أن بوتين مريض"

ولفت الانتباه إلى الطريقة التي يبدو بها بوتين في كثير من الأحيان وكأن ذراعه مرتخية، ولكن في بعض الأحيان تكون ذراعه اليسرى، وفي أحيان أخرى ذراعه اليمنى.‌

وأضاف: "تتأرجح ذراعه اليسرى بحرية أثناء سيره لدى وصوله إلى طائرته الرئاسية في فلاديفوستوك.. لقد جمعت مقطعي فيديو، أحدهما من طهران في يوليو 2022، حيث يمكننا أن نرى أن ذراعه اليمنى مخدرة بالفعل".

السرطان وسقوط الأمعاء

يُذكر أن هناك العديد من الشائعات التي تتحدث عن اعتلال صحة بوتين تلاحق الرئيس منذ أن أمر قواته لأول مرة بالدخول إلى أوكرانيا في مارس 2022 تبدأ من السرطان إلى سقوط أمعائه، لكن الكرملين الروسي يؤكد باستمرار أن الرئيس يتمتع "بصحة جيدة".