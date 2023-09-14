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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يلتقي بايدن الأسبوع المقبل

أرشيفية
أرشيفية

أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بأنه سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، دون تحديد مكان اللقاء.

وأضاف المكتب أنه من المقرر أن يلتقي نتنياهو، الذي سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة، أيضًا عددًا من الزعماء والشخصيات السياسية.

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ومن ضمن تلك الشخصيات: المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

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