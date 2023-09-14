نتنياهو يدلي بشهادته في قضية الغواصات

ذكرت وسائل إعلام عبرية صباح يوم الخميس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق في قضية الغواصات.

ونشرت لجنة التحقيق الرسمية في قضية الغواصات قائمة بأسماء الشهود الذين استدعتهم اللجنة، وبينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

كذلك استدعت اللجنة رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، ووزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وأفادت اللجنة بأنها تلقت آلاف الوثائق ذات العلاقة إضافة إلى شهادات المسؤولين.

كذلك استمعت اللجنة إلى شهادات مسؤولين كثيرين آخرين، بينهم قائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق، يعقوب عَميدرور، وخلفه يعقوب نيغل، ومبعوث نتنياهو الخاص، يتسحاق مولخو.

ونشرت اللجنة قائمة بأسماء مسؤولين جرت مقابلات معهم خلال تحقيقها في القضية، وبينهم المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين. واستمعت اللجنة إلى شهادات ضباط في الجيش الإسرائيلي.

ويرأس لجنة التحقيق قاضي المحكمة العليا المتقاعد، آشير غرونيس، وفي عضويتها كل من قاضي المحكمة العليا السابق، تسفي زيلبرتال؛ محافظة بنك إسرائيل السابقة، كرنيت فلوغ؛ قائد سلاح البحرية الأسبق، أبراهام بن شوشان؛ والمسؤول السابق في سلاح الجو، يعقوب بورتمان.