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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متفرجتش على جعفر العمدة.. ماذا قالت جميلة عزيز عن مسلسلات رمضان

جميلة عزيز
جميلة عزيز

تصدرت الفنانة جميلة عزيز مؤشرات البحث فى جوجل فى الأيام الماضية ، بعد ظهورها مجددًا فى أحدث اللقاءات، وذلك بعد أن ظن الجمهور أنها اعتزلت الفن بشكل نهائي.

وقالت جميلة عزيز فى تصريحات تليفزيونية ، ببرنامج "قعدة ستات" ، الذى يعرض على شاشة القاهرة اليوم تقديم الإعلامية مروى صبري ، أنها لم تعتزل الفن ولكن لم يأتى لها الدور المناسب لمظهرها الحالي كمحجبة ، ولم تمانع تمامًا فى تقديم أى دور يعرض عليها بشرط أن يكون هادف وذو معني ، ويحافظ على مظهر حجابها.

وأضافت جميلة عزيز: أنها لم تشاهد أى مسلسلات حديثة ، ولاتهتم بها.

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وعلقت: أنها لم تشاهد مسلسل جعفر العمدة ولا أى مسلسل آخر عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضى، أنا متمسكة بمشاهدة المسلسلات القديمة فقط ، مثل "ليالي الحلمية " و"أرابيسك".

وعن مهنتها الحالية، قالت جميلة عزيز أنها تعمل حاليًا مدرسة لغة فرنسية وتابعت، قائلاً: أنها الآن تعمل كمدرسة لغة فرنسية ، لأنها خريجة مدرسة فرنسية ولديها ليسانس اداب فرنسية وماجستير في الادب الفرنسي، وأن تمارس هذه المهنة حاليًا لشغل وقتها.

أفراح أبليس

يذكر أن آخر أعمال جميلة، هو مسلسل "أفراح ابليس" الجزء الثاني الذى عرض عام 2019، وكان من بطولة جمال سليمان، صابرين، هنادي مهنا، ياسر فراج، أحمد صفوت وآخرون.

الفنانة جميلة عزيز جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة جميلة عزيز ليالي الحلمية

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