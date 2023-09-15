خالد يوسف عن غياب العوضي في "سره الباتع": كان منشغلا بـ"ضرب نار"

كنت عاوزه في «سره الباتع»..

قال المخرج خالد يوسف، إنه يحب الفنان أحمد العوضي منذ فترة طويلة، ورشحه للمشاركة في مسلسل "سره الباتع"، لكنه كان منشغلا بتصوير مسلسل "ضرب نار" مع ياسمين عبد العزيز.

وأكد المخرج خالد يوسف، في كلمته بالمؤتمر الصحفي لفيلم “الإسنكدراني”، أن الفنان أحمد العوضي فاجأه بمستوى أدائه بعد 3 أيام من التصوير في كواليس فيلمه “الإسكندراني”.

وأشاد خالد يوسف بأحمد العوضي، قائلا: "بنقدم بطل جديد للسينما، وفاجئني بأدائه والتزامه خلال الأيام الماضية".

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لفيلم الإسكندراني الذي يخرجه خالد يوسف ويقوم ببطولته أحمد العوضي وزينه وبيومي فؤاد وغيرهم.

فيلم الإسكندراني

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، وذلك بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

وبدء أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.