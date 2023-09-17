دورة تدريبية للعاملين بصندوق التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، دورة رفع مهارات العاملين فى صندوق التنمية المحلية والتي تأتي تزامنا مع جهود الوزارة في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية، والتى تساهم في تشغيل الشباب والمرأة المعيلة وتحسين مستوي معيشة الأسر عبر وجود فرص عمل دائمة ودخل ثابت لأبناء القرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة لتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دورة الصندوق والتي يستفيد منها ٢٨ متدرب في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف، موضحاً أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز سقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية دورة الاتصال السياسي والتعامل مع أعضاء المجالس النيابية في المحليات والتي ينفذها مركز سقارة في أسبوعه السادس ويستفيد منها ٢٨ متدرباً من العاملين بإدارات الاتصال السياسي بالمحافظات، مشيراً إلى ضرورة رفع مهارات ووعى العاملين بالإدارة المحلية في كيفية التواصل والتعاون مع المجالس التشريعية والنيابية لتحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية التشريعية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل على إيجاد حلول للتحديات والمشاكل التي تواجه المواطنين والتيسير عليهم في كافة المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بما يليق بالجمهورية الجديدة.



وشدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين ، كما أكد الوزير على أهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات ، مؤكداً ان ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة في الجمهورية الجديدة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات والدفع بالمتميزين في المناصب القيادية بالمحافظات .