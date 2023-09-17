مصرع عشريني وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين أبناء العم بسوهاج

انتهت حياة شاب في بداية العقد الثالث من العُمر، بينما أصيب 4 أشخاص آخرون؛ إثر نشوب مشاجرة مسلحة بين أبناء عمومة بقرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج؛ بسبب وجود خلافات أسرية قائمة فيما بينهم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة مسلحة بين أبناء عمومة بقرية أولاد سالم دائرة المركز، ووجود جثة ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين ابناء عمومة، أسفرت عن مقتل الشاب (علي. ح- 22 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية)؛ متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر فتحتي دخول وخروج، بينما أصيب كل من: "حنفي. ع- 29 عامًا- بطلق ناري بالبطن فتحتي دخول وخروج، وعاطف. م- 18 عامًا- مصاب بطلق ناري بالكتف الأيسر، وكرم. م- 20 عامًا- مصاب بطلق ناري بالكتف الأيمن، وعوض الله. م- 18 عامًا- مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى، جميعهم يقيمون بذات الناحية".

وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر؛ بسبب خلافات عائلية قائمة فيما بينهم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.