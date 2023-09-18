أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تعيين متحدث جديد لـ الحكومة

أخبار مصر.. أكدت مصادر حكومية تعيين بديل لـ السفير نادر سعد في منصب المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

استعدادت مكثفة للاستحقاق الرئاسي.. شروط قبول منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات

يستكمل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، أهمها فحص الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية.

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

قرر الحكومة ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس 28 سبتمبر بدلًا من يوم الأربعاء، لتصبح العطلة 3 أيام متتالية.

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة: نسير معك بخطى ثابتة من أجل حاضر مصر ومستقبلها

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، دعم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل فترة رئاسية جديدة، استنادًا على ما تقدم خلال العشر سنوات الماضية في عهده من تقدم وتنمية في كافة ربوع البلاد.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

سفير الصين بالقاهرة: العلاقات مع مصر وصلت إلى شراكة استراتيجية شاملة

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن مصر والصين صديقان وشريكان استراتيجيان، وذلك تحت قيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج، حيث ارتقت العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة وعززت الثقة المتبادلة بين البلدين.

الوزراء يكشف عن حقيقة وجود عجز في منظومة توريد القمح المحلي

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وصول الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفي ميداني لدعم متضرري الإعصار

أعلنت القوات المسلحة عن وصول حاملة المروحيات الميسترال إلي دولة ليبيا للعمل كمستشفي ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي يشهد أداء المستشار محمد شوقي عياد اليمين نائبا عاما.. صور

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً.

السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية لإدارة وتشغيل مدينة الفنون

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وزير النقل يتابع تنفيذ الخط الثالث لشبكة القطار الكهربائي قنا - الغردقة - سفاجا

قام المهندس كامل الوزير وزير النقل بجولة تفقدية اليوم بمسار الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع ( قنا / الغردقة / سفاجا ) والذي يبلغ طوله 225 كم لمتابعة البدء في تنفيذ المشروع ومعاينة معوقات التنفيذ وتذليلها ودفع الشركات لتكثيف المعدات والتأكيد على الإلتزام بالبرنامج الزمني المخطط للمشروع.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بمشاركة 120 متطوعا.. حملة مكبرة بالإسكندرية لتنظيف الشواطئ |صور

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ الذى يحتفل به العالم فى السادس عشر من سبتمبر من كل عام، نفذ الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية حملة مكبرة

الحكومة تعلن امتلاك مصر إمكانات هائلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة وزيادة الاعتماد عليها، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

متحدث جديد للحكومة خلال أيام واختيار نادر سعد سفيرا مقيما لـ مصر ببلغاريا| خاص

أكدت مصادر حكومية، أن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تم اختياره سفيرا لمصر في بلغاريا، وسفيرا غير مقيم في مقدونيا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تخصيص 576 وحدة سكنية لصالح نقابة الصحفيين في 5 مدن جديدة

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة تلقت موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182، بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص 576 وحدة سكنية لصالح النقابة، بمدن “القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة”، على أن تحدد أسعارها لاحقا.

مدبولي من معرض أهلا مدارس: مستمرون في تحفيز المنتج الوطني

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، معرض "أهلاً مدارس 2023"، المقام في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين العام للاتحاد الغرف التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة.

الخميس.. انطلاق قرعة وحدات مدينتي بـ الصحفيين

وجهت نقابة الصحفيين، الدعوة إلى الزملاء المتقدمين لحجز وحدات «مدينتى» لحضور القرعة العلنية، الساعة الثانية ظهر الخميس 21 سبتمبر الجارى بالدور الرابع، حيث بلغ عدد المتقدمين (419) صحفيا، وتُجرى القرعة على مسلسل الوحدات الـ (50) كل مسلسل بصورة مستقلة،بعد استبعاد المستفيدين من مشروعات الإسكان من قبل، ويتم إختيار فائز واحد لكل مسلسل وحدة وإثنان احتياطى.

غادة يحيى لصدى البلد: ندرس بجدية التصنيع بمصر والتوسع بها ولا نية للانسحاب

نفت غادة يحيي مديرة العلاقات العامة بشركة ريلمى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل ما تردد من شائعات بوقف نشاط الشركة وخروجها من مصر.