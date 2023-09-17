الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس 28 سبتمبر بدلًا من يوم الأربعاء، لتصبح العطلة 3 أيام متتالية.

وجاء قرار مجلس الوزراء بـ ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، لإتاحة فرصة أمام المواطنين لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

وبذلك، سيحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية من يوم الخميس 28 سبتمبر حتى يوم السبت 30 سبتمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ويأتي قرار ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير فرصة للمواطنين لقضاء إجازة طويلة خلال فصل الخريف، وتشهد مصر في هذه الفترة طقسًا معتدلًا ومناسبًا للسفر والرحلات.

وسيبدأ فصل الخريف فلكيا يوم 23 سبتمبر المقبل، نحو 89 يوما، وفقا للحسابات الفلكية.

ويتبق نحو 10 أيام على المولد النبوي الشريف، وتمنح الحكومة، مع حلول المولد النبوي الشريف، العاملين في الدولة إجازة رسمية، وتشمل قرارات الإجازة، العاملين بالدولة في مختلف القطاعات الحكومية، والموظفين بالقطاع الخاص.

3 أيام إجازة المولد النبوي الشريف والعودة أول أكتوبر

وتحتفل الأمة الإسلامية بمولد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، ومن المرتقب أن يتم ترحيل الإجازة ليوم الخميس 28 سبتمبر، بناء على ما جاء من قرارات وزارية أن جميع الإجازات سوف تكون نهاية الأسبوع، على أن يحصل الموظفون في مصر الخميس والجمعة والسبت، والعودة تكون 1-10-2023.

قرار مجلس الوزراء

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في قرار سابق بتأجيل جميع الإجازات الرسمية التي تحل بداية أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، لكن يتم اتخاذ القرار رسميا من قبل الحكومة مع حلول موعد الإجازة.

ويحتفل المسلمون في مصر بيوم المولد النبوي الموافق لذكرى ميلاد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وتتنوع الاحتفالات في المناسبة بين حفلات المدح والإنشاد الديني، فضلا عن شراء الحلوى وإعداد الطعام تعبيرا عن سعادتهم بحلول المناسبة العطرة.

جدير بالذكر أن مظاهر الاحتفالات تبدأ مع مطلع شهر ربيع الأول وحتى نهايته، بإقامة مجالس الإنشاد وإلقاء قصائد مدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ودروس من سيرته النبوية، وذكر شمائله ويُقدم فيها الطعام والحلوى.