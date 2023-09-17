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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد أداء المستشار محمد شوقي عياد اليمين نائبا عاما.. صور

النائب العام الجديد
النائب العام الجديد يحلف اليمين الدستورية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون.

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي 

كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.

لقاء الرئيس مع النائب العام
لقاء الرئيس مع النائب العام السابق
لقاء الرئيس مع النائب العام السابق
لقاء الرئيس مع النائب العام الجديد
محمد شوقي عبدالفتاح السيسي حلف اليمين المستشار أحمد فهمي النائب العام الجديد

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الرئيس السيسي يشهد أداء المستشار محمد شوقي عياد اليمين نائبا عاما.. صور

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