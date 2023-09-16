أحمد موسى : المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد شخصية قضائية مخضرمة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تولي المستشار محمد شوقي منصب النائب العام، قائلا:" المستشار محمد شوقي قاضي جليل".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المستشار محمد شوقي كان رئيس التفتيش القضائي بوزارة العدل وهو شخصية قضائية مخضرمة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المستشار محمد شوقي لديه خبرة طوال مشواره القضائي وسيكون نائب عام رفيع المستوى"، مضيفا:" كل النواب العموم في مصر قضاة محترمين وتعاملت معهم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" النيابة العامة المصرية لها دور عظيم في الدولة المصرية"، مضيفا:" الإخوان كانوا يرغبون في اختطاف النيابة العامة ولكن هذا الأمر لم يحدث".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المستشار محمد شوقي شخصية قيادية ومهنية "، مضيفا:" اختيار المستشار محمد شوقي نائبا عاما اختيارا متميزا".