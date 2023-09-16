لمواجهة تداعيات إعصار دانيال|أحمد موسى: الليبيون استقبلوا معدات الجيش المصري بحفاوة.. فيديو

مصر تقدم المساعدة..

علّق الإعلامي أحمد موسى، على تحرك الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في ليبيا لمواجهة تداعيات الإعصار دانيال.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "إحنا موجودين في ليبيا من أجل سلامة الشعب الليبي وتقديم يد العون في المناطق التي تعرضت لدمار بسبب الإعصار".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "فرق الإنقاذ المصرية تشارك في عمليات البحث عن المفقودين في ليبيا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر أرسلت حاملة المروحيات الميسرال للعمل كمستشفى ميداني في ليبيا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "محدش عنده إمكانيات كبيرة مثل التي تمتلكها الدولة المصرية"، مضيفاً: "مصر هي أكبر دولة متواجدة في ليبيا لمساعدة ليبيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ليبيا بها وضع صحي صعب بسبب الإعصار ومصر ترسل كافة معداتها بإمكانياتها الكبيرة لدعم ليبيا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "استقبال حافل لمعدات الجيش المصري في ليبيا التي سوف تقدم يد العون للشعب الليبي المنكوب".