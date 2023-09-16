عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تقدم المساعدة..

لمواجهة تداعيات إعصار دانيال|أحمد موسى: الليبيون استقبلوا معدات الجيش المصري بحفاوة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

علّق الإعلامي أحمد موسى، على تحرك الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في ليبيا لمواجهة تداعيات الإعصار دانيال. 

 

txt

تحمل 90 طنًا من المساعدات.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا

txt

اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إعصار ليبيا: آلاف الجثث تحت الأنقاض .. فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "إحنا موجودين في ليبيا من أجل سلامة الشعب الليبي وتقديم يد العون في المناطق التي تعرضت لدمار بسبب الإعصار".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "فرق الإنقاذ المصرية تشارك في عمليات البحث عن المفقودين في ليبيا".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر أرسلت حاملة المروحيات الميسرال للعمل كمستشفى ميداني في ليبيا".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "محدش عنده إمكانيات كبيرة مثل التي تمتلكها الدولة المصرية"، مضيفاً: "مصر هي أكبر دولة متواجدة في ليبيا لمساعدة ليبيا".

 

 وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ليبيا بها وضع صحي صعب بسبب الإعصار ومصر ترسل كافة معداتها بإمكانياتها الكبيرة لدعم ليبيا".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "استقبال حافل لمعدات الجيش المصري في ليبيا التي سوف تقدم يد العون للشعب الليبي المنكوب".

موسى أحمد موسى مصر ليبيا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

ترشيحاتنا

إنبي يكشف حقيقة رحيل مديره الفني قبل انطلاق الدوري

مؤسسة أبو العينين تقدم الدعم للأسر الأكثر احتياجا ببني سويف

الحق iphone 15 Pro max أرخص من سعره 32 ألف جنيه

نقص الذخيرة ليس السبب.. الناتو يكشف سر بطء هجوم أوكرانيا المضاد

نجيب ساويرس: أنا أغنى من محمد صلاح.. والمقارنة بينا مالهاش معنى| فيديو

إعلامي: لجنة إدارة الزمالك لا تملك إقالة أوسوريو بعد الهزيمة في الكونفيدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ