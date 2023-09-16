اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إعصار ليبيا: آلاف الجثث تحت الأنقاض .. فيديو

قالت إيمان طرابلسي، المتحدث الإقليمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الإحصائيات جراء إعصار ليبيا مرتفعة جدا.

وأضافت إيمان طرابلسي، المتحدث الإقليمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "عدد الضحايا يرتفع لأكثر من 11 ألف و300 شخص"، لافته: "على الأقل 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين".

وأشارت إيمان طرابلسي، المتحدث الإقليمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر،: "فرص أن يكون المفقودين على قيد الحياة ضئيلة جدا"، موضحة: "الآلاف من الجثث تحت الأنقاض حاليا".