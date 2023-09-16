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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد ليبيا والمغرب .. هل تصل السيول والأعاصير إلى مصر؟

فيضان
فيضان

هل تتعرض مصر لفيضانات بسبب العاصفة دانيال؟ يتساءل الكثير من المصريين عن موقف القاهرة من الفيضانات التي ضربت ليبيا والمغرب بسبب العاصفة المدمرة دانيال.

وشهدت ليبيا في الأيام القليلة الماضية فيضانات غير مسبوقة نتيجة تأثير عاصفة دانيال، ما تسبب في وفاة العديد من المواطنين، وفي الوقت نفسه، تعرضت المغرب لأمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيول في بعض المناطق.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تعرض المغرب لزلزال قوي، الجمعة الماضية، بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، وحاليًا تواجه المملكة عاصفة قوية تسببت في فيضانات وسيول عارمة.

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ما هي العاصفة دانيال؟

تسبب إعصار "دانيال" بمقتل الآلاف في مدينة درنة الواقعة بشرق ليبيا وفق الإحصائيات الأخيرة وغير النهائية، ولا يزال الآلاف في تعداد المفقودين بسبب المياه التي غمرت كل أنحاء المدينة. 

تم إطلاق اسم "دانيال" على الإعصار الذي ضرب مدينة درنة الليبية منذ عدة أيام من قبل وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية. 

وتعتبر هذه العاصفة الأولى في منطقة البحر الأبيض المتوسط من ضمن موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2023. 

في البداية تم تصنيف عاصفة "دانيال" بأنها عاصفة استوائية عادية، لكن سرعان ما أصبحت توصف بالإعصار بسبب تنامي سرعتها وقوة رياحها العاتية.

وفق الهيئة الفرنسية للأرصاد الجوية تشكلت عاصفة "دانيال" في منطقة الشمال الأطلسي وبالتحديد غرب أرخبيل "أسورس" وذلك في 5 سبتمبر، حيث كانت في طريقها إلى أوروبا، لكن تغير مسارها قليلا مقارنة بواجهتها الأصلية وانحرفت باتجاه السواحل الليبية. 

هل تتعرض مصر للسيول والفيضانات؟

تعرض إقليم تينغير وسط المغرب لجريان وفيضان الأودية، ما أثار مخاوف السكان من وقوع كارثة إنسانية تشبه تلك التي شهدتها ليبيا.

ويرجع خبراء الأرصاد الجوية، تغير حالة الطقس في الدول العربية إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على جميع أنحاء العالم.

على الجانب الآخر، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس في مصر حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ستشهد أجواء حارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما ستكون درجات الحرارة شديدة الارتفاع في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ما يستبعد وجود أي سيول أو فيضانات.

أما خلال ساعات الليل، فسوف تكون الأجواء معتدلة الحرارة في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وستكون مائلة للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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