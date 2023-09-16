أحمد موسى: الحد الأدنى للأجور في 2011 كان 112 جنيها وأصبح 4000

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس السيسي في محافظة بني سويف اليوم، ولقائه مع أهالي القرى، والقرارات التي اتخذها لدعم المواطن اقتصاديا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في 2011 كان الحد الأدنى للأجور 112 جنيها، وارتفع إلى 4000 جنيه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في عام 2013 أصبح الحد الأدنى للأجور 800 جنيه وفي يناير 2014 أصبح 1200 جنيه".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" في 2019 ارتفع الحد الأدنى الأجور من 1200 لـ 2000 جنيه، وفي مارس 2021 ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" في عام 2022 ارتفع من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه، وفي مارس 2023 ارتفع الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه، وارتفع الحد الأدنى للأجور اليوم لـ 4000 جنيه ".