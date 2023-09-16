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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيف الأحمال.. أحمد موسى يعلن خبرا يهم المصريين بشأن قطع الكهرباء

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي  أحمد موسى، عن ملف انقطاع التيار الكهربائي، قائلا: "في شهر يوليو الماضي، تعرضنا لأزمة، وكان هناك تخفيف للأحمال".

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الكهرباء كان يتم قطعها لمدة ساعة واحدة في اليوم، والشعب المصري تحمل الأمر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "خلال اليومين الماضيين بدأنا نلاحظ انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين، بدلا من ساعة واحدة في اليوم، وارتفع تخفيف الأحمال".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الناس بدأت تكلمني، وتبعتلي تسألني على موضوع انقطاع التيار الكهربائي"، مضيفا: "أمس كنت أتواصل مع شخصية مسئولة، وقال لي إنه تم إصدار قرار بتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة فقط، اعتبارا من اليوم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "من اليوم، أصبح تخفيف الأحمال ساعة واحدة فقط"، مضيفا: "كان من المفترض انتهاء الأزمة منتصف سبتمبر، وإحنا داخلين على مدارس، وأتمنى يكون هناك تطمينات وتوضيح للناس حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي من قبل الحكومة".

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