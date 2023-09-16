تخفيف الأحمال.. أحمد موسى يعلن خبرا يهم المصريين بشأن قطع الكهرباء

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن ملف انقطاع التيار الكهربائي، قائلا: "في شهر يوليو الماضي، تعرضنا لأزمة، وكان هناك تخفيف للأحمال".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الكهرباء كان يتم قطعها لمدة ساعة واحدة في اليوم، والشعب المصري تحمل الأمر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "خلال اليومين الماضيين بدأنا نلاحظ انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين، بدلا من ساعة واحدة في اليوم، وارتفع تخفيف الأحمال".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الناس بدأت تكلمني، وتبعتلي تسألني على موضوع انقطاع التيار الكهربائي"، مضيفا: "أمس كنت أتواصل مع شخصية مسئولة، وقال لي إنه تم إصدار قرار بتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة فقط، اعتبارا من اليوم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "من اليوم، أصبح تخفيف الأحمال ساعة واحدة فقط"، مضيفا: "كان من المفترض انتهاء الأزمة منتصف سبتمبر، وإحنا داخلين على مدارس، وأتمنى يكون هناك تطمينات وتوضيح للناس حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي من قبل الحكومة".