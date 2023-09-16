منها زيادة الأجور.. صحف عربية تبرز توجيهات السيسي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين

أبرزت عدد من الصحف العربية، القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حيث أعلن عن حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

ونشرت صحيفة "البيان" الإماراتية القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي وذلك خلال افتتاحه عدداً من مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف.

وقالت إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة جاءت على النحو التالي:

أولاً: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانياً: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقاً لمناطق الاستحقاق.

ثالثاً: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعاً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

خامساً: مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

سادساً: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعاً: إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامناً: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

كما سلطت الصحف الكويتية الضوء على قرارات الرئيس السيسي وكان من بينها صحيفة الأنباء الكويتية، وصحيفة "الراي"، التي قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن اليوم السبت، حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

ووجه السيسي خلال كلمته لدى افتتاح مشروعات تنموية في محافظة (بني سويف) الحكومة والمؤسسات المعنية بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلًا من 3500 مصري لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق.

كما وجه السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية، القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، لافتة إلى أن الرئيس قال، خلال زيارة إلى محافظة بني سويف "أقدر تماماً حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف "لم ندخر جهداً لاحتواء هذه الآثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات".

وتابع قوله "أطلقـت دعوتي للحوار الوطني، وكانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، وأصدرت توجيهاتي للحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات".