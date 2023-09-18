عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ناسا تبني روبوتات شبيهة بالبشر لشئ غامض | تفاصيل

ناسا تبني روبوتات
ناسا تبني روبوتات شبيهة بالبشر لشئ غامض

أعلنت وكالة ناسا  أنها تعمل على بناء روبوتات شبيهة بالبشر لمساعدتها على استكشاف الفضاء الخارجي.

 تعاونت وكالة الفضاء مع شركة التكنولوجيا Apptronik، Inc ومقرها تكساس، والتي تعمل الآن على تحسين أبولو، وهي آلة بشرية طورتها الشركة في الأصل لتنفيذ مهام على الأرض مثل التصنيع، وفقًا لموقع Space.com.

روبوتات شبيهة بالبشر

لكن ناسا تعتقد أن أبولو والروبوتات المماثلة يمكن تكييفها لمساعدة رواد الفضاء الذين يعيشون ويعملون في المدار، وكذلك في الرحلات إلى القمر أو أبعد من ذلك.

txt

رائد فضاء بناسا يحذر من نهاية الأرض.. ما القصة؟

txt

تحذيرات مخيفة| كويكب سيصطدم بالأرض بقوة 22 قنبلة ذرية.. في هذا التوقيت

وقال شون عظيمي، رئيس فريق الروبوتات الماهرة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا: "من خلال تطبيق خبرة ناسا في مجال الروبوتات المتنقلة الآمنة للإنسان على المشاريع التجارية، سنكون قادرين معًا على تحفيز الابتكار في هذا المجال المهم".

 ناسا تبني روبوتات شبيهة بالبشر لشئ غامض 

وقالت أبترونيك على موقعها على الإنترنت إن الروبوتات يبلغ طولها 5 أقدام و8 بوصات وتزن 73 كيلوجرامًا، ومن المتوقع في البداية أن يكون وقت تشغيلها حوالي أربع ساعات لكل حزمة بطارية.

 في حين أن المواصفات الحالية تعني أن أبولو قد يكون أكثر ملاءمة للمهام على كوكبنا، مثل تجارة التجزئة، فمن المأمول أن تكون الإصدارات المستقبلية من الروبوت مفيدة في جهود ناسا لاستكشاف عوالم بعيدة.

ناسا وكالة ناسا الفضاء الخارجي روبوتات الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

موضوعات متعلقة

تحذيرات مخيفة| كويكب سيصطدم بالأرض بقوة 22 قنبلة ذرية.. في هذا التوقيت

تحول الأمر لكارثة.. أم تنخدع بجمال عين طفلتها الزرقاء.. تفاصيل

أحمد سعد وروبي يحييان حفلا غنائيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 18 أكتوبر

بعد معاناتها لسنين.. استخراج آلاف الحشرات من رأس فتاة صغيرة| صور

شاهد | تحطم طائرة ركاب ووفاة جميع من عليها بهذه الدولة

مليار عنكبوت طائر يغزون المنازل ببريطانيا .. ما القصة

وفاة طفلة إيطالية في تحطم طائرة عسكرية

مجنون أبل.. مهندس يقتني 100 جهاز Apple بقيمة تفوق المليون جنيه

ترشيحاتنا

حاول لمس منطقة من جسدها.. حكاية مندوب الشركة مع الأجنبية| تفاصيل مثيرة لأول مرة

بيان عاجل من تايوان بشأن عبور 103 مقاتلات صينيات الخط الفاصل

رئيس قوى عاملة البرلمان يطالب بعقد اجتماع للقومي للأجور لرفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

ناسا تبني روبوتات شبيهة بالبشر لشئ غامض | تفاصيل

أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل ريلمي Realme للفئة المتوسطة.. وأرخص موبايل Oppo للشباب

معوض: أوسوريو يرتكب أخطاء كثيرة مع الزمالك.. والأهلي لن يتأثر بالغيابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى

زوجة كريم فهمي تخطف الانظار بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

كارثة صحية.. احذر هذا النوع من الطعام باللانش بوكس

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ