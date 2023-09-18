ناسا تبني روبوتات شبيهة بالبشر لشئ غامض | تفاصيل

أعلنت وكالة ناسا أنها تعمل على بناء روبوتات شبيهة بالبشر لمساعدتها على استكشاف الفضاء الخارجي.

تعاونت وكالة الفضاء مع شركة التكنولوجيا Apptronik، Inc ومقرها تكساس، والتي تعمل الآن على تحسين أبولو، وهي آلة بشرية طورتها الشركة في الأصل لتنفيذ مهام على الأرض مثل التصنيع، وفقًا لموقع Space.com.

روبوتات شبيهة بالبشر

لكن ناسا تعتقد أن أبولو والروبوتات المماثلة يمكن تكييفها لمساعدة رواد الفضاء الذين يعيشون ويعملون في المدار، وكذلك في الرحلات إلى القمر أو أبعد من ذلك.

وقال شون عظيمي، رئيس فريق الروبوتات الماهرة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا: "من خلال تطبيق خبرة ناسا في مجال الروبوتات المتنقلة الآمنة للإنسان على المشاريع التجارية، سنكون قادرين معًا على تحفيز الابتكار في هذا المجال المهم".

ناسا تبني روبوتات شبيهة بالبشر لشئ غامض

وقالت أبترونيك على موقعها على الإنترنت إن الروبوتات يبلغ طولها 5 أقدام و8 بوصات وتزن 73 كيلوجرامًا، ومن المتوقع في البداية أن يكون وقت تشغيلها حوالي أربع ساعات لكل حزمة بطارية.

في حين أن المواصفات الحالية تعني أن أبولو قد يكون أكثر ملاءمة للمهام على كوكبنا، مثل تجارة التجزئة، فمن المأمول أن تكون الإصدارات المستقبلية من الروبوت مفيدة في جهود ناسا لاستكشاف عوالم بعيدة.