تحذيرات مخيفة| كويكب سيصطدم بالأرض بقوة 22 قنبلة ذرية.. في هذا التوقيت

كشف العلماء عن اليوم المحدد الذي يمكن أن يصطدم فيه كويكب بسطح الأرض، مما يتسبب في اصطدام بقوة 22 قنبلة ذرية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تمر الصخرة الفضائية، المسماة بينو، بكوكبنا كل ست سنوات، لكن العلماء يعتقدون أننا قد نكون في طريقنا للاصطدام بالكويكب في 24 سبتمبر 2182.

المرحلة الاخيرة

على الرغم من أن تاريخ المحتمل لا يزال بعيدًا، إلا أن ناسا تعمل بجد بالفعل لتحويل بينو وهي في "المرحلة الأخيرة" من المهمة.

قبل سبع سنوات، أرسلت الوكالة مركبة فضائية إلى الكويكب لجمع عينات، على أمل أن تساعدهم المعلومات التي جمعوها في منع حدوث كارثة محتملة.

ومن المقرر أخيرًا أن تصل عينات من بينو إلى الأرض هذا الأسبوع، وستصل إلى صحراء يوتا يوم الأحد (24 سبتمبر) - أي قبل 159 عامًا بالضبط من تحطم بينو المحتمل.

يبلغ عرض الصخرة حوالي ثلث ميل، بينما يبلغ عرض الكويكب الذي تسبب في انقراض الديناصورات حوالي ستة أميال، أي حوالي 20 ضعف عرض بينو.