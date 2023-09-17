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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رائد فضاء بناسا يحذر من نهاية الأرض.. ما القصة؟

رائد فضاء بناسا يحذر
رائد فضاء بناسا يحذر من نهاية الأرض

قال رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا “رستي شويكارت” إننا بحاجة إلى درع حول الأرض للحماية من "التهديد الوجودي" للكويكبات - قبل فوات الأوان. 

مع امتلاء نظامنا الشمسي بالأجسام التي تدور حول الأرض بدءًا من الصخور الصغيرة وحتى الكائنات العملاقة الضخمة المشابهة لتلك التي قضت على الديناصورات، يحرص رستي شويكارت على تصورأي احتمالات متكررة يمكن ان تهدد كوكب الأرض. 

في محادثة TEDx في يونيو 2023، ناشد رستي البشرية التواصل والانضمام إليه في المسعى الضخم لحماية الارض من الاصطدامات الكونية.

رائد فضاء بناسا يحذر من نهاية الأرض

وقال رائد الفضاء السابق، الذي أمضى 241 ساعة في الفضاء على متن مركبة أبولو 9، إن الأجسام تنجذب إلى نظامنا الشمسي بواسطة كوكب المشتري وتنضم إلى مدار حول الشمس.

وأضاف: "هذا تهديد وجودي، ونحن نعثر على المزيد والمزيد من الكويكبات".

وتابع أن بعض الكويكبات التي تدخل المجموعة الشمسية تكون أقرب إلى الشمس خلال أجزاء من مدارها وتعبر مسار الأرض.

 وقال: "بالطبع، بينما تدور الأرض ويمر عبر التقاطع ويمر الكويكب عبر التقاطع، إذا كانا هناك في نفس الوقت، فحدث انفجار".

ناسا رائد فضاء الأرض دمار الأرض نهاية الارض

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