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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإرهاب وطرق التصدي له .. ندوة لقصور الثقافة في المنيا

صدى البلد

قدم فرع ثقافة المنيا مجموعة من الفعاليات الثقافية ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشهدت قرية أبو فليو بمحافظة المنيا، مؤخرا، ندوة بعنوان "التصدي للإرهاب والتطرف والتغلب عليهما" ضمن نشاط بيت ثقافة شركة النيل. أدارها د.منصور سالم بكلية الزراعة جامعة المنيا وعضو لجنة صانعي السلام، تحدث خلالها الشيخ جمال عبد الحميد من الأزهر الشريف، عن العوامل الدافعة للقيام بأعمال متطرفة وكيفية التغلب عليها، مشيرا إلى أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى الاعتدال وتقرير مبدأ العدالة في معاملة الآخرين والحرص على عدم الإعتداء على حقوقهم.

وأضاف أن الدولة تعمل جاهدة على ترسيخ قيم المواطنة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، من خلال بث روح التسامح في المجتمع ونشر ثقافة الحوار ونبذ التعصب وتقبل الآخر.

من جانبه أكد القس بولس نصيف عضو لجنة صانعي السلام، على ضرورة انتقاء الشباب لما يتعرضون له من مواد و ورسائل إعلامية، وتشجيعهم على تنمية فكرهم وثقافتهم لمواجهة الفكر المتطرف.

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جاء ذلك بحضور أحمد ممدوح عمده القرية وعدد من الأهالي الذين طالبوا بعقد مثل هذه الندوات بشكل دوري.

وضمن الأنشطة المقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل، والمنفذة بفرع ثقافة المنيا برئاسة د.رانيا عليوة. نظم بيت ثقافة ديرمواس معرضا للكتاب بمركز شباب تل بني عمران، اشتمل على أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة في مجالات الأدب والشعر والفلسفة وغيرها من الكتب بأسعار مخفضة للجمهور.

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