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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نهاية الماركسية.. تعرف على أبرز أعمال شوقي جلال الفكرية ومترجماته

صدى البلد

توفي المفكر والمترجم الدكتور شوقي جلال، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد أزمة صحية كبيرة.

ولُقب الدكتور شوقي جلال بـ "شيخ المترجمين"، ويُعتبر أحد أهم رموز الثقافة في مصر والعالم العربي.

شوقي جلال  مفكر وكاتب ومترجم مصري، يعد من أبرز رواد الترجمة والفكر في مصر والعالم العربي. 

ترك جلال تراثًا فكريًا وثقافيًا ضخمًا، شمل العديد من المؤلفات والترجمات.

شوقي جلال كمفكر

اهتم جلال بالفكر التنويري، وسعى إلى نشر الوعي الثقافي والفكري لدى المجتمع المصري. 

وقد عكست أعماله الفكرية هذه اهتماماته، ومنها:

  • "الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي"
  • "نهاية الماركسية"
  • "الحضارة المصرية: صراع الحضارة والتاريخ"
  • "الفكر العربي وسيسيولوجية الفشل"
  • "التفكير العلمي والتنشئة الاجتماعية"
  • "ثقافتنا وروح العصر"

تناولت هذه المؤلفات موضوعات متنوعة، منها الترجمة، والفكر السياسي، والفكر العربي، والتنمية الاجتماعية والثقافية.

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شوقي جلال ككاتب

كتب جلال العديد من المقالات والدراسات في العديد من المجلات والدوريات العربية، منها: صحيفة "الأهرام"، ومجلة "العربي" الكويتية، ومجلة "الفكر المعاصر"، ومجلة "تراث الإنسانية".

تميزت كتابات جلال بأسلوبها الواضح والبسيط، وتناولت موضوعات متنوعة، منها الأدب والفكر والسياسة والتاريخ.

شوقي جلال كمترجم

ترجم جلال العديد من الكتب من اللغات الأجنبية إلى العربية، منها:

  • "التنوير الآتي من الشرق" لمؤلفه أحمد عبد الحليم محمود
  • "الإسلام والغرب" لمؤلفه مالك بن نبي
  • "بنية الثورات العلمية" لمؤلفه توماس كون
  • "أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي" لمؤلفه فرانسيس فوكوياما
  • "الأخلاق والسياسة" لمؤلفه هانز جورج غادامير

تميزت ترجمات جلال بدقة وسلاسة، وقدمت للقارئ العربي أعمالًا فكرية وثقافية مهمة.

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