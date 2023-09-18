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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صمويل جونسون.. من ولادته إلى تألقه كفيلسوف ومؤلف قاموس إنجليزي

صدى البلد

صمويل جونسون، الشاعر والكاتب المسرحي الإنجليزي، قدم مساهمات أدبية عديدة على الرغم من توقعات عائلته بوفاته نظرًا لضعفه ومرضه منذ ولادته. وُلد صمويل جونسون في مثل هذا اليوم، 18 سبتمبر عام 1709.

فيلسوف بارز


تمكن جونسون من أن يصبح فيلسوفًا بارزًا، فقد وُلد فوق مكتبة والده، حيث كانت والدته صاحبة المكتبة. تم ولادته في تلك السكن، وعلى الرغم من الاحتياطات التي اتخذتها عائلته بسبب كبر سن والدته، ولكن الولادة مرت بسلام. ومع ذلك، كان يعاني من مشاكل صحية وتأثر بمرض التهاب العقد اللمفاوية العنقية السلية.

مع مرور الوقت، تعافى جونسون من المرض والتحق بالمدرسة بعدما علمته والدته القراءة والكتابة، برزت قدراته الاستثنائية وذكاؤه خلال طفولته وحقق تفوقًا متميزًا في الدراسة.

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قاموس اللغة الإنجليزية 

قام جونسون بنشر "قاموس للغة الإنجليزية" الذي أثر بشكل كبير على اللغة الإنجليزية الحديثة، حقق شهرة واسعة واعتبرت هذه العملية واحدة من أهم الإنجازات المعرفية، استمرت شهرته في الزيادة بعد هذا العمل الاستثنائي، حيث استمر قاموس جونسون في أن يكون القاموس البريطاني الأبرز لمدة 150 عامًا قبل ظهور قاموس أكسفورد الإنجليزي.

كتب جونسون كتابًا بعنوان "رحلة إلى جزر أسكتلندا الغربية"، وفي نهاية حياته، ألف كتابًا ضخمًا ومؤثرًا يتحدث عن سير ذاتية لعدد من الشعراء في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وحمل عنوان "حياة أبرز الشعراء الإنجليز".

 توفي جونسون في 13 ديسمبر عام 1784 وغادر إرثًا كبيرًا في عالم الأدب.

صمويل جونسون الكاتب المسرحي قاموس اللغة الإنجليزية قاموس أكسفورد الشعراء

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