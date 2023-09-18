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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة للموظفين بخلاف علاوة الغلاء.. تعرف على المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حمل عام 2023 العديد من الزيادات الاستثنائية والمفاجآت للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وغيرها من المفاجآت التى ستحملها الأيام القليلة القادمة للمواطن المصري .

 

في سياق متصل ، كشف أحمد سيد، وكيل وزارة المالية، تفاصيل القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة ببني سويف بشأن الحماية الاجتماعية، لعدد من فئات المجتمع، مؤكدا أن الحزمة الجديدة تكلفتها 60 مليار جنيه، تتحملها ميزانية الدولة وجهات أخرى.

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وأوضح أن 4.5 مليون موظف يستفيدون من الزيادة الجديدة بتكلفة نحو 16.4 مليار جنيه سنويا.


موعد صرف الزيادة الجديدة


واختتم أحمد سيد، وكيل وزارة المالية، أن صرف الزيادة يكون من أول إقرارها أي أن رواتب شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة .

 

العلاوة المستحقة بقانون الخدمة المدنية


نص قانون الخدمة المدنية على أنه تصرف علاوة دورية سنوية للموظفين في الأول من يوليو من كل عام، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية.


هناك أيضًا علاوة تشجيعية تصرف بنسبة 5% كم أجره الوظيفي، وذلك بشروط معينة ترتبط بالكفاءة كما ربط نسبة الموظفين المستفيدين بتلك العلاوة 10%.


كما يحصل الموظفين على علاوة التميز العلمي، والتي تختلف قيمتها بحسب الدرجة العلمية التييحصل عليها الموظفين، لكنها تبدأ من 25 جنيها إلى 200 جنيه، كما أنه لا يمنح الموظف تلك العلاوة مرتين على نفس الدرجة العلمية.

أصحاب المعاشات عبد الفتاح السيسي علاوة غلاء المعيشة قطاع الاعمال قانون الخدمة المدنية المالية

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